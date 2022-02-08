Встречу Зеленского и главы немецкого МИД отменили из-за разногласий по оружию - CNN

Владимир Зеленский и Анналена Бербок / коллаж УНИАН / Reuters

Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским отменена. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам источника журналистов, близкого к Кабинету министров, встреча не состоялась якобы по причине того, что Бербок так не дала по дипломатическим каналам ответ на вопрос ‒ откажутся ли власти ФРГ от трубопровода "Северный поток-2", если Российская Федерация вторгнется в Украину.

Кроме того, добавила Бербок, встреча была отменена из-за "отказа Германии оказывать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно".

"Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее, как союзника России, чем как союзника Запада. И они так себя ведут - посмотрите на бывшего канцлера Шредера", ‒ заявил собеседник телеканала.

Официальной же причиной отмены встречи Бербок и Зеленского якобы назовут ошибку в расписании политиков.

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Сам же федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что об отмене встречи руководительницы немецкого МИД и президента Украины ничего не знает.

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Напомним, ранее страны НАТО установили "воздушный мост" для поставок вооружения и боеприпасов в Украину. К таким мерам Альянс прибег, чтобы сдержать возможное вторжение российских войск.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, уже известно, что США передаст Украине пять транспортных вертолетов Ми-17.

Кроме того, украинских военных уже обучают инструкторы из США, Великобритании, Канады, Польши.

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