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Выборы, банковская система и безвиз: в МИД Украины раскрыли планы по Крымской платформе

3 июля 2021, 18:37
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Крымская платформа позволит жителям оккупированного полуострова вернуть свои права, считает Дмитрий Кулеба.

Крым, Украина
Крымская платформа станет новым шансом для крымчан - Кулеба / УНИАН

Инициатива, связанная с реализацией Крымской платформы, направлена на возвращение жителям захваченного Крыма их прав и позволит им пользоваться международными банковскими услугами, правом безвизовых поездок, защищать свою собственность в судах, пользоваться, а также выбирать свое правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что Крымская платформа поможет жителям оккупированного полуострова вернуть свои утраченные права, и откроет для них новые возможности.

"Крымская платформа - это способ вернуть людям в Крыму их права, начиная от доступа к образованию и заканчивая религиозной свободой. А также позволить им пользоваться международными банковскими системами, защищать собственность в судах, пользоваться безвизовыми поездками, выбирать свой телеканал или свое правительство", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Напомним, 22 июня представитель президента в АР Крым Антон Кориневич сказал, что на саммите Крымской платформы ожидается подписание политической декларации, которая зафиксирует важные аспекты деоккупации захваченного Россией полуострова.

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Крымская платформа новости

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая подтвердил, что саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве. Ожидается приезд высокопоставленных гостей, которые представят иностранные государства, и подписание ряда важных документов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Россия крайне серьезно отнеслась к Крымской платформе и пытается дискредитировать инициативу Киева.

По мнению Кулебы, саммит Крымской платформы станет наиболее масштабным и влиятельным мероприятием за 30-летие независимости Украины. Москве не удастся помешать реализации планов Киева.

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