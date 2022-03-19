УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Забрать территории РФ без единого выстрела": политтехнолог озвучил возможные планы Китая

19 марта 2022, 11:54

Китай руководствуется только собственными интересами.

Путин, Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин / Фото Reuters

В войне России против Украины Китай пытается действовать исключительно в своих интересах. В Пекине прекрасно понимают: чем слабее будет российское государство, тем легче достанутся его ресурсы.

Такое мнение озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 канала.

Из-за введенных санкций и изоляции от мира у России не останется торговых партнеров. В этом случае Китай сможет предложить России по более высокой цене ресурсы, которые ей уже отказались продавать цивилизованные страны, считает Тизенгаузен.

Он добавил, что китайские власти всегда посматривали на российские территории.

"Думаю, придет время, когда Китай дождется, что можно будет брать чуть ли не без выстрела российские территории", – предположил политтехнолог.

Переговоры США и Китая

18 марта состоялись телефонные переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина. Видеозвонок длился около двух часов, но лидеры двух государств не смогли преодолеть свои разногласия по поводу войны в Украине, сообщает Finantial Times.

Президент США предупредил главу КНР о "последствиях", если Пекин окажет военную помощь Кремлю. В свою очередь, китайский лидер раскритиковал "широкие и неизбирательные санкции", введенные Западом против России и других стран, если они станут на сторону Москвы.

"В Китае должны решить, как они хотят, чтобы книги по истории смотрели на них и оценивали их действия. Си Цзиньпин должен принять решение", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что РФ обратилась в Китай с запросом предоставить военную технику и поддержку в войне с Украиной, а также экономическую помощь, чтобы удержаться на плаву в условиях санкций.

Другие новости:

viber
новости России война в Украине Си Цзиньпин Джо Байден война России и Украины
Реклама
Популярное
Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 мартаАстролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 марта Кошевой рассказал, о чем общается с Зеленским во время войны и в каком состоянии президентКошевой рассказал, о чем общается с Зеленским во время войны и в каком состоянии президент Когда закончится война в Украине: российский социолог рассказал, что остановит ПутинаКогда закончится война в Украине: российский социолог рассказал, что остановит Путина Путин облажался, или Почему Кремлю не удастся сэкономить на солдатах в УкраинеПутин облажался, или Почему Кремлю не удастся сэкономить на солдатах в Украине Кто заменит Путина: британский таблоид назвал три явных кандидатаКто заменит Путина: британский таблоид назвал три явных кандидата

Последние новости

12:11

"Ваш телевизор врет": Хименес-Браво жестко ответил россиянам

12:11

Санкции против России: почему дефолт за поребриком случится не скоромнение

11:58

Гороскоп на апрель 2022 для Овнов: астролог назвала самый опасный день месяца

11:54

"Забрать территории РФ без единого выстрела": политтехнолог озвучил возможные планы Китая

11:54

Плата за предательство: послу Беларуси в Украине ткнули в нос "30 сребреников"Видео

Реклама
11:41

"Подчистили пейзаж от орков": ВСУ уничтожили две вражеские батареи гаубиц и РСЗО на Черниговщине

11:35

"Машины снова не доехали": армия Украины сокрушила колонну обеспечения оккупантов РФ

11:31

На Николаевщине оккупанты подло обстреляли казарму со спящими солдатамиВидео

11:10

От Одессы до Босфора: Россия заминировала Черное море

10:58

Без победы над Украиной Путин станет гробом: Пономарев спрогнозировал действия президента РФ

10:54

Преодолели вместе 100 километров: украинец пешком сбежал из "ирпеньского ада" с двумя коровами

10:48

НАТО воевать с Россией не будет: Германия отвергла бесполетную зону над Украиной

10:31

Самолет РФ свалился в болото: на Херсонщине дикие гуси "закрыли небо" от оккупантовВидео

10:27

"Младший партнер" Китая: как Путина хотят понизить до руководителя страны-сырьевого придаткамнение

10:18

Самые отважные воины: эти пять знаков смело идут в бой

10:12

Мальчика в обед уложили спать – больше он не проснулся: под Киевом оккупанты убили 2-летнего ребенка

10:08

Лунный гороскоп на неделю 21-27 марта: Скорпионам – время чудес, Близнецам – судьбоносные знакомства

10:03

В Киеве мать закрыла собой новорожденную дочь, спасая малышку от обстрела оккупантов

09:43

Что положить в аптечку: лекарства первой необходимости во время войны

09:39

Россия лжет и использует переговоры с Украиной для перегруппировки войск – МИД Британии

Реклама
09:36

Путина убьют: российский оппозиционер рассказал, кто и когда избавит мир от кремлевского диктатора

09:27

Война закончится возвращением Крыма и Донбасса, Путин этого не переживет – российский политолог

08:50

"Вся Кострома в шоке": у россиян стали открываться глаза на потери армии РФ в войне против Украины

08:42

РФ теряет генералов быстрее, чем во Второй мировой войне, уже пятеро за три недели – МВД

08:34

Православный календарь на апрель 2022: какие важные церковные даты ждут украинцев

08:27

Украина вплотную приблизилась к тому, чтобы забрать себе "кубышку" Кремлямнение

08:17

В НАТО утвердили поставку в Украину комплексов ПВО

08:01

Переговоры с Россией могут продлиться несколько недель – ПодолякВидео

07:37

"Станьте предателями и пойдите на компромисс": президент Сербии обратился к Зеленскому и Путину

07:36

Американский генерал назвал два сценария продолжения войны между Украиной и РФВидео

06:59

Байден и Си Цзиньпин не смогли преодолеть разногласия по поводу войны в Украине - Finantial Times

06:47

Почему Путин торопится выйти из войнымнение

06:46

Уничтожили российскую технику ценой своей жизни: под Киевом героически погибли трое танкистов

06:29

В Италии украинка потеряла сознание на выходе из эвакуационного автобуса и умерла

05:38

Провал российского вторжения: глава Пентагона назвал главные ошибки оккупантов

05:11

В ЕС ищут способ восстановить инфраструктуру Украины за счет денег олигархов из РФ – Bloomberg

04:44

Переговоры Байдена и Си Цзиньпина: США не получили убедительного ответа Китая о невозможности предоставления военной помощи РФ

04:29

Голливуд пригласил президента Зеленского поучаствовать в церемонии вручения Оскара

03:46

Израильский офицер развенчал миф о российской армии и назвал дату вступления Украины в НАТОВидео

03:23

На Путина жестко давят - генерал СШАВидео

Реклама
03:06

Арестович показал себя в детстве и рассказал, когда научился успокаивать людейВидео

02:49

Землю накроет мощная магнитная буря: когда будет опаснее всего и как защитить свое здоровьеВидео

02:31

Конституцию могут изменить: Стефанчук о переговорах с РФВидео

02:06

Топ-модель Клаудия Шиффер призвала фанатов на помощь украинским беженцам и детям

01:56

Дурнев назвал причину терроризма в его родном МариуполеВидео

01:26

В Беларуси снова возводят переправу через Припять - РФ разгружает техникуВидео

01:13

В РФ задержали украинского певцаВидео

00:59

"Потери РФ будут такими, что не хватит и нескольких поколений подняться": Зеленский сделал заявлениеВидео

00:51

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2022: Ракам – деньги, Весам – опасные авантюры

00:51

Приметы на 19 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять