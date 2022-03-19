"Забрать территории РФ без единого выстрела": политтехнолог озвучил возможные планы Китая

Владимир Путин и Си Цзиньпин / Фото Reuters

В войне России против Украины Китай пытается действовать исключительно в своих интересах. В Пекине прекрасно понимают: чем слабее будет российское государство, тем легче достанутся его ресурсы.

Такое мнение озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 канала.

Из-за введенных санкций и изоляции от мира у России не останется торговых партнеров. В этом случае Китай сможет предложить России по более высокой цене ресурсы, которые ей уже отказались продавать цивилизованные страны, считает Тизенгаузен.

Он добавил, что китайские власти всегда посматривали на российские территории.

"Думаю, придет время, когда Китай дождется, что можно будет брать чуть ли не без выстрела российские территории", – предположил политтехнолог.

Переговоры США и Китая

18 марта состоялись телефонные переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина. Видеозвонок длился около двух часов, но лидеры двух государств не смогли преодолеть свои разногласия по поводу войны в Украине, сообщает Finantial Times.

Президент США предупредил главу КНР о "последствиях", если Пекин окажет военную помощь Кремлю. В свою очередь, китайский лидер раскритиковал "широкие и неизбирательные санкции", введенные Западом против России и других стран, если они станут на сторону Москвы.

"В Китае должны решить, как они хотят, чтобы книги по истории смотрели на них и оценивали их действия. Си Цзиньпин должен принять решение", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что РФ обратилась в Китай с запросом предоставить военную технику и поддержку в войне с Украиной, а также экономическую помощь, чтобы удержаться на плаву в условиях санкций.

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