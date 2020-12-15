Закон об "особом статусе" Донбасса: в Слуге народа назвали цель Украины

Украина стремится показать жителям Донбасса намерение урегулировать конфликт мирным путем - нардеп / УНИАН

Продление закона об "особом статусе" отдельных районов Донецкой и Луганской областей сигнализирует о том, что Украина готова к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе мирным путем. Киев не намерен выходить из переговорного процесса.

Об этом заявил народный депутат от фракции Слуга народа Александр Качура в эфире телеканала Украина 24, комментируя продления Верховной Радой закона об "особом статусе" Донбасса.

По его словам, Украина продемонстрировала Франции и Германии свои намерения по урегулированию конфликта мирным путем. Киев не отказывается от своих обязательств и готов принимать участие в дальнейших переговорах по Донбассу. Отказ от продления мог послать негативный сигнал Парижу и Берлину о том, что украинские власти не хотят выполнять соглашения.

"Это был бы сигнал для Минского процесса, для Германии, для Франции, которые нас поддерживают. Сигнал того, что Украина больше не хочет мирным процессом заниматься, отказывается от тех обязательств, которые на себя взяла", - уточнил парламентарий.Читайте такжеУкраина получит шанс на возвращение Донбасса, но только при одном условии – эксперт

Также он отметил, что Киев четко обозначил свою позицию и для жителей Донбасса, которые должны понимать, что Украина не планирует выходить из мирного процесса.

"Это в первую очередь сигнал для Донбасса - для оккупированных и неоккупированных территорий - что Украина стремится к миру, мы не отказываемся от переговорного процесса, который есть", - добавил Качура, подчеркнув, что украинская сторона стремится к разрешению вооруженной конфронтации на Донбассе путем проведения выборов в ОРДЛО и получения под контроль захваченного украинско-российского участка границы.

Закон об "особом статусе" Донбасса