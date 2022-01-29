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"Запугивание людей и попытка сеять панику": Арахамия оценил заявления США о вторжении РФ в Украину

29 января 2022, 05:45
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Данные о возможной российской военной операции против Киева – это, скорее, информационная операция, считает Давид Арахамия.

Арахамия
Сообщения о готовности России к военному вторжению в Украину – запугивание людей и попытка сеять панику, - Арахамия / УНИАН

Информация о потенциальном военном вторжении России в Украину является запугиванием людей и попыткой сеять панику. Реальные причины, почему США действуют именно таким образом, неизвестны. Однако Штаты и другие государства, которые придерживаются подобной линии, демонстрируют недружественное поведение. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Как сообщает Ліга.net, парламентарий сказал о том, что действия, направленные на провокацию паники, работают не в пользу экономической ситуации в Украине.

Читайте такжеТанки "на улицах" Киева, угроза РФ, цинизм Лаврова и СП-2: главные заявления Зеленского западным СМИ"Мне кажется, большинство народа увидели, что три, четыре, пять "точных дат" уже прошло, и поняли, что это просто запугивание людей и попытка сеять панику. Я не знаю реальные причины, почему США так делают, но точно это не работает на пользу экономики Украины", - считает Арахамия.

Кроме того, по его словам, по данному вопросу неоднократно высказывался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, потому что так "не по-дружески".

Также депутат уточнил, что он конкретно говорит о США и других странах, которые придерживаются такой же линии.

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"Я о США и других странах, которые пытаются сеять панику", - говорит Арахамия.

Как утверждает нардеп, еще до того, как Киев получает разведывательные данные, они уже опубликованы в американских СМИ. Поэтому подобные действия, скорее, являются информационной, а не военной специальной операцией.Читайте такжеУгроза захвата РФ Харькова, Одессы, Днепра и дата 20 февраля: в ВСУ предупредили об опасном сценарии

"Сейчас все, что мы узнаем, до того как разведданные приходят, уже опубликовано в The New York Times, Economist или CNN. Поэтому мне кажется, что это какая-то в первую очередь информационная спецоперация, а не военная", - подчеркнул Давид Арахамия.

Угроза военного вторжения России в Украину

В Белом доме ранее со ссылкой на данные разведки США заявили, что Россия перед полномасштабной военной операцией против Украины может готовить провокацию на Донбассе с нападением на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом". Как полагают американцы, ситуация может быть использована для наступления на территорию украинского государства.

Журналисты CNN, ссылаясь на данные Минобороны Украины, написали, что у границ государства уже более 127 тысяч российских военных. В военном ведомстве не исключили ракетных ударов по объектам важного стратегического значения.

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что войска России передвигаются в приграничных с Украиной районах из-за, дескать, напряженной ситуации в регионе и действий НАТО. В Москве называют такие маневры "мерами предосторожности".

Президент США Байден предупредил главу РФ Путина о том, что военное вторжение России в Украину может обернуться Москве серьезными санкциями. Российским финансовым учреждениям могут запретить работать с долларом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что Украина, дескать, на фоне заявлений о новых санкциях против России, может пойти на силовое освобождение оккупированных районов Донбасса.

Министр обороны Алексей Резников уточнил, что неподалеку от границ Украины сконцентрировано в общей сложности около 130 тысяч военных РФ. Однако войск не стало больше, чем было весной 2021 года, а ситуация нагнетается при помощи СМИ.

viber
новости США Верховная Рада российские войска Слуга народа новости Украины Давид Арахамия
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