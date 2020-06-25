"Дети низкого качества": в Слуге народа отреагировали на выходку Третьяковой

Слуга народа не намерена забирать у Третьяковой мандат из-за высказывания о детях / facebook.com/Галина Третьякова

В конце мая нардеп Галина Третьякова сделала скандальное заявление о детях "низшего сорта", которым не стоит выплачивать соцпомощь при рождении, а из матерей - сразу стерилизовать.

В Слуге народа считают главу парламентского комитета по вопросам соцполитики Галину Третьякову профессионалом и не планируют лишать ее должности главы комитета или требовать от нее сложения депутатского мандата. Об этом в эфире 112 Украина сказала замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

Она признала, что Третьякова позволила себе некорректные высказывания, но они прозвучали во время вебинара, и не были "ни политическим заявлением, ни эфиром". Кравчук считает, что некорректные высказывания Третьяковой — это ее экспертное мнение.

"Это была лекция для студентов. И она, конечно, использовала очень некорректные высказывания. Она до этого была экспертом и, скорее, эти высказывания были экспертные, а не от политика", - сказала Кравчук.

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Замглавы фракции сообщила, что ситуацию с Третьяковой обсудили во фракционном чате Слуги народа. Абсолютное большинство депутатов, по словам Кравчук, "признали, что Третьякова — профессионал".

На вопрос, не планирует ли фракция инициировать лишение Третьяковой мандата или должности главы комитета, Кравчук ответила:

"Нет, вы знаете, этого точно хотели бы наши оппоненты - вот так избавиться профессионального председателя комитета. Мы все-таки считаем, что она занимает свое место на посту главы комитета".

Напомним, Галина Третьякова сделала скандальное заявление о том, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".

Как ранее писал Главред, Украина готова оказать социальную помощь 337 тысячам семей украинских физических лиц-предпринимателей, которые принадлежат к первой и второй группе налогоплательщиков. Деньги в виде пособия по уходу за детьми до 10 лет сможет получить один из родителей.