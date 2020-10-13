Зеленский анонсировал всенародный опрос в день выборов 25 октября

25 октября на избирательном участке президент задаст украинцам 5 важных вопросов.
Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.
Об этом Зеленский заявил в видеообращении 13 октября, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.
"25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение.
Не политика из высоких кабинетов, не независимых экспертов из телешоу, не агентов из других государств. Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты?" Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты", - сказал Зеленский.
Также Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и сделать свой выбор.
Президент не сказал, о каких 5 важных вопросах идет речь, но пообещал озвучить это позже.
Заявления Зеленского – о чем сообщалось ранее:
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал деятельность Ирины Венедиктовой на посту генерального прокурора.
- Президент Владимир Зеленский не исключил своего ухода с поста главы государства в том случае, если ему не удастся урегулировать вооруженный конфликт России и Украины. При этом политик верит в возможность решения российско-украинской конфронтации мирным путем.
- Президент Владимир Зеленский признал, что не выполнил свое обещание завершить войну на Донбассе и восстановить территориальную целостность Украины.