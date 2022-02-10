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Зеленский и Столтенберг обсудили предстоящий саммит НАТО и участие в нем Украины

10 февраля 2022, 21:00

Стороны обсудили варианты участия Украины на следующем саммите НАТО и его ожидаемые результаты.

Зеленский
Зеленский поговорил со Столтенбергом / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщает пресс-служба украинского лидера в четверг, 10 февраля, на повестке разговора было обсуждение модальности участия Украины в Мадридском саммите НАТО в июне текущего года и его ожидаемые результаты.

"Собеседники обменялись актуальной информацией о дипломатических мерах, предпринимаемых Украиной и НАТО в ответ на угрозы со стороны России", - сказано в сообщении.

Также известно, что Зеленский поблагодарил за консолидированную позицию стран-членов НАТО относительно необходимости немедленной деэскалации ситуации со стороны РФ.

"Он высоко оценил неизменную приверженность Альянса политике "открытых дверей", а также принципиальную поддержку права всех стран свободно выбирать союзы в сфере безопасности и определять свой внешнеполитический курс", – добавили на Банковой.

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США и НАТО отвергли ультиматум России по Украине

Соединенные Штаты, НАТО и РФ в период с 10 по 13 января провели ряд консультаций по вопросам безопасности. Дискуссия состоялась на фоне концентрации российских войск у границ Украины и заявлений Москвы о якобы угрозах Североатлантического альянса у рубежей РФ.

Россия выдвинула Западу ряд требований. Речь идет об отказе НАТО от расширения на восток, принятия Украины в Альянс и возвращении инфраструктуры военно-политического блока Запада на позиции 1997 года.

Представитель США на переговорах, заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что Штаты не пойдут на требования России, связанные с отказом Украины от интеграции в НАТО и нерасширением Альянса на восток.

Делегат Москвы, заглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Россия не планирует нападать на Украину, но требует, чтобы Москве дали гарантии, согласно которым Украина и Грузия якобы никогда не вступят в НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул несогласие блока с требованиями России. По его словам, вопросы территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Молдовы не могут быть предметом обсуждения. Страны могут вступить в НАТО, а у Москвы нет инструментов, чтобы этому помешать.

Столтенберг также предупредил Россию о том, что если государство пойдет на новое военное вторжение на территорию Украины, Альянс усилит свое военное присутствие в Восточной Европе.

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