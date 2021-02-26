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Зеленский изменил состав делегации Украины в ТКГ

26 февраля 2021, 21:57

Зеленский ввел в состав делегации Украины советника Офиса президента Викторию Страхову.

Зеленский
Зеленский изменил состав ТКГ / сайт президента Украины

Глава государства Владимир Зеленский внес изменения в состав украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе. Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, 26 февраля, пишет Офиса президента.

Зеленский ввел в состав делегации Украины советника Офиса президента Викторию Страхову. Она будет членом делегации, представителем Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Кроме того, президент вывел из состава украинской делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Юлию Свириденко.

Переговоры по Донбассу - о чем ранее писал Главред:

Минск Владимир Зеленский ТКГ новости Украины Офис президента новости Донбасса
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