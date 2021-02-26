Зеленский изменил состав делегации Украины в ТКГ

Зеленский ввел в состав делегации Украины советника Офиса президента Викторию Страхову.
Глава государства Владимир Зеленский внес изменения в состав украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе. Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, 26 февраля, пишет Офиса президента.
Зеленский ввел в состав делегации Украины советника Офиса президента Викторию Страхову. Она будет членом делегации, представителем Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.
Кроме того, президент вывел из состава украинской делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Юлию Свириденко.
Переговоры по Донбассу - о чем ранее писал Главред:
- Вице-премьер-министр – министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников ранее заявил, что Украина рассматривает возможность подключения США к переговорам по Донбассу. По его мнению, это усилит переговорную позицию Киева, а Москва не будет выступать против такой инициативы.
- Резников также рассказал, что переговоры в Минском процессе фактически заблокированы с июля. Для того, чтобы ситуация изменилась, лидеры стран Нормандского формата должны провести ревизию Минских соглашений при участии США и Великобритании.
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук считает, что лучшим вариантом разрешения конфликта является силовое освобождение оккупированных территорий Донбасса. Однако Киев не может пойти на такой шаг из-за ядерного статуса России.
Автор: Екатерина Трохимчук