Зеленский назвал главную угрозу для Украины

Глава государства сообщил, что две страны активно сотрудничают друг с другом в оборонной сфере.
Создание союзного государства Беларуси и России представляет опасность для Украины. В случае фактического объединения страны могут интегрировать оборонное сотрудничество и оказывать серьезное давление, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление", - сказал Зеленский.
Он уточнил, что создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и Россией - это настоящая опасность для Украины.
Интеграция Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что только присоединение Украины к Североатлантическому альянсу поможет Киеву в урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- Посол Франции в Украине Этьен Де Понсен 22 апреля утверждал, что на саммите НАТО в июне должны рассмотреть вопрос предоставления украинскому государству ПДЧ.
- 1 мая в Белом доме заявили, что администрация Джо Байдена намерена работать над тем, чтобы у Украины оставались перспективы для вступления в НАТО.
- Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 8 мая подтвердил информацию, что Украину не пригласили на саммит НАТО 14 июня. Однако, по его словам, на мероприятии должны обсудить вопрос предоставления Киеву ПДЧ в Североатлантическом альянса, а блок может пересмотреть повестку встречи и все-таки пригласить украинское государство на саммит.
Автор: Екатерина Трохимчук