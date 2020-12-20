Зеленский откровенно высказался о сотрудничестве с Порошенко

Зеленский рассказал о сотрудничество с Порошенко / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партии Слуга народа и Европейская солидарность могут сотрудничать для принятия "хороших инициатив". Но о личном сотрудничестве речь не идет, потому что Порошенко, по мнению Зеленского, остается олигархом.

"Потому относительно ответа на второй вопрос, готовы ли мы сотрудничать, – я не понимаю, с кем. С олигархом Порошенко не готов сотрудничать. Если в пределах депутатского корпуса кто предлагает какие-то хорошие инициативы, то я знаю, что все депутаты между собой сотрудничают. Все, что на благо Украины, – окей. Все, что связано с какими-то вещами, с лоббизмом или рисками для Украины, – я не готов", - рассказал Зеленский в интервью для The New York Times, его текст размещен на сайте президента.

При этом президент не стал отрицать, что на нардепов от его партии влияют олигархи и финансовые группы, потому что никому не выгодно большинство партии. В частности, речь идет о Викторе Медведчуке и Петре Порошенко.

"Но ответ прост: законы голосуются, и результат – на табло. Сегодня мы можем смотреть на результат: законы голосуются. Действительно, это гораздо сложнее, чем было изначально. Но вы должны понимать, что слишком много интересантов, чтобы тормозить реформы, которые хочет делать президент с партией. Понятно, что в партии люди разные, и все люди живые, на кого влияют – по-разному, психологически. Хотят влиять все финансовые группы, в том числе и финансовые группы Медведчука, Порошенко, которые также представлены в парламенте", – сказал он.

Заявления Зеленского в интервью The New York Times – о чем еще говорил президент: