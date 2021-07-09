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Зеленский подготовил аргументы против Северного потока-2 - ОПУ

9 июля 2021, 19:03

Во время встречи с Ангелой Меркель лидер Украины перечислит все свои аргументы против запуска газопровода.

Владимир Зеленский
Президент подготовил аргументы против газопровода / Getty

Глава государства Владимир Зеленский подготовил веские аргументы об опасности запуска газопровода Северный поток-2. Он их озвучит в Германии на встрече с канцлером Ангелой Меркель.

"Владимир Зеленский везет аргументы, чтобы убедить, что Северный поток-2 вредит как Украине, так и европейским странам", - заявил новый пресс-секретарь президента Сергей Никифоров во время своего первого брифинга.

Кроме того, в ходе встречи с канцлером Германии Зеленский будет говорить об усилении роли Берлина в нормандском формате и важности остановки Северного потока-2.

Также, по словам, Никифорова, главы государств обсудят деоккупацию Крыма, энергобезопасность, энергоэффективность и экономическое партнерство.

Северный поток-2 - о чем сообщалось ранее:

Президент Украины Владимир Зеленский в мае во время встречи с делегацией из США призвал американские и европейские власти остановить строительство СП-2 – проекта, который несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

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Кандидат на пост Федерального канцлера Армин Лашет говорил, что если Россия нарушит свои обязательства и будет использовать Северный поток-2 против Украины, то Европа в любой момент сможет отключить газопровод.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко сказал, что Газпром начал шантажировать Европу, требуя одобрения достройки и запуска СП-2. Россия уже существенно сократила транзит газа через Украину и ставит ЕС перед выбором: либо Северный поток-2 и дешевый газ, либо проблемы с поставками топлива.

Украинский дипломат Константин Грищенко полагает, что если после парламентских выборов в Германии новым канцлером станет кандидат от Партии зеленых, СП-2 могут остановить на 3-4 года.

санкции против России Северный поток-2 Сергей Никифоров
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