Зеленский пообщался с Макроном: какие темы обсуждали

Стороны обсудили поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, в частности в оборонной сфере.
Президент Владимир Зеленский сегодня вечером, 17 марта, провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсуждали войну России против Украины.
"Продолжил диалог с президентом Франции. Обсудили поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, в частности в оборонной сфере. Отдельное внимание - продолжению мирного диалога. Должны усиливать антивоенную коалицию", - рассказал украинский президент в Twitter.
Других подробностей телефонного разговора президентов Украины и Франции пока нет.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Вооруженные силы Украины после 20 марта могут пойти в контрнаступление. Целью операции будет являться полный разгром российской военной группировки и освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс.
По мнению Жданова, Киеву нужно полностью освободить свои территории. Если этого не случится, война не будет окончена, а победа над российским оккупантом станет отложенной.
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