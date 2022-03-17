Зеленский пообщался с Макроном: какие темы обсуждали

Владимир Зеленский пообщался с Макроном / Reuters

Президент Владимир Зеленский сегодня вечером, 17 марта, провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсуждали войну России против Украины.

"Продолжил диалог с президентом Франции. Обсудили поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, в частности в оборонной сфере. Отдельное внимание - продолжению мирного диалога. Должны усиливать антивоенную коалицию", - рассказал украинский президент в Twitter.

Других подробностей телефонного разговора президентов Украины и Франции пока нет.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Вооруженные силы Украины после 20 марта могут пойти в контрнаступление. Целью операции будет являться полный разгром российской военной группировки и освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс.

По мнению Жданова, Киеву нужно полностью освободить свои территории. Если этого не случится, война не будет окончена, а победа над российским оккупантом станет отложенной.

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