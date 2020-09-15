Зеленский рассказал, есть ли в украинской политике комики и актеры лучше него

Владимир Зеленский / УНИАН

Зеленский новости ‒ украинский президент заявил, что в отечественной политике "работают" гораздо более лучшие комики и актеры, чем он сам.

Об этом глава украинского государства заявил в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

Зеленский объяснил, что понял уровень комической и актерской классификации представителей политикума, когда покинул эстрадную сцену и стал профессиональным политиком.

При этом количество комиков и актеров в политике Украины президент страны охарактеризовал словом "многие".

По мнению Зеленского, политика в Украине в отдельные моменты действительно похожа на сериал [намек на комедийно-сатирический сериал Слуга народа, где он сыграл главную роль ‒ Главред], но реальность оказалась гораздо сложнее кинематографа. В частности, президент отметил, что война на Донбассе "происходит в реальном мире".

Напомним, ранее Главред сообщал: