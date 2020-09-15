Зеленский рассказал, есть ли в украинской политике комики и актеры лучше него

Президент Украины разоткровенничался с западными журналистами по поводу комиков в украинской политике.
Зеленский новости ‒ украинский президент заявил, что в отечественной политике "работают" гораздо более лучшие комики и актеры, чем он сам.
Об этом глава украинского государства заявил в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.
Зеленский объяснил, что понял уровень комической и актерской классификации представителей политикума, когда покинул эстрадную сцену и стал профессиональным политиком.
При этом количество комиков и актеров в политике Украины президент страны охарактеризовал словом "многие".
По мнению Зеленского, политика в Украине в отдельные моменты действительно похожа на сериал [намек на комедийно-сатирический сериал Слуга народа, где он сыграл главную роль ‒ Главред], но реальность оказалась гораздо сложнее кинематографа. В частности, президент отметил, что война на Донбассе "происходит в реальном мире".
Напомним, ранее Главред сообщал:
- посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал о ходе телефонных переговоров президента Владимира Зеленский с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
- Зеленский проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях украинской стороны, направленных на достижение мира в регионе.