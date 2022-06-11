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Зеленский разрешил отправлять бойцов теробороны на фронт

11 июня 2022, 21:15

Бойцы территориальной обороны обычно выполняют задачи в пределах территории соответствующего территориальной общины.

Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон о теробороне / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает перебрасывать подразделения территориальной обороны ВСУ на фронт и выполнять боевые задачи.

Согласно данным на сайте Рады, президент подписал закон 10 июня. Бойцы территориальной обороны обычно выполняют задачи в пределах территории соответствующего территориальной общины.

После того, как закон вступит в силу, тероборона сможет выполнять задачи по всей Украине, в том числе в районах ведения боевых действий и на оккупированных территориях. Решение о выполнении таких задач принимается главнокомандующим ВСУ.

Данный закон был проголосован в Верховной раде еще 3 мая 2022 года.

По состоянию на май в Украине было около 110 000 бойцов территориальной обороны.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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