Зеленский теряет популярность: появился соцрейтинг на президентские выборы

Рейтинг Зеленского постепенно снижается, но все равно остается самым высоким среди нынешних кандидатур в президенты.
Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки нынешнего президента Владимира Зеленского колебался бы на отметке в 27% (во втором туре выборов в 2019 году Зеленский получил 73,22% голосов избирателей).
При этом на второе место в рейтинге вышел Юрий Бойко, обогнав Петра Порошенко, свидетельствуют данные опроса КМИС.
Опрос проходил с 17 по 23 декабря. Голосовать на выборы отправились бы 53,3% респондентов. Респондентам предлагали два возможных списка кандидатов на пост президента.
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Список А
Среди кандидатов первого списка Зеленский набрал 27% голосов (среди респондентов, что со своим выбором уже определились).
Второе место у Юрия Бойко, третье – у Петра Порошенко. Причем разрыв у них минимальный – 14,7% и 13,7% соответственно.
Далее идут:
- Виктор Медведчук (8,7%),
- Юлия Тимошенко (7,5%),
- Олег Ляшко (6,3%),
- Владимир Гройсман (5,5%),
- Сергей Притула (4,1%),
- Дмитрий Разумков (3,4%).
Список Б
Во втором списке из кандидатов убрали Медведчука и Разумкова – но добавили Игоря Смешко.
Кандидаты, по итогам опроса, расположились следующим образом:
- Владимир Зеленский (27,7%),
- Юрий Бойко (20,8%),
- Петр Порошенко (14,2%),
- Юлия Тимошенко (7,3%),
- Игорь Смешко (6,5%),
- Ляшко (6,2%),
- Гройсман (6%),
- Притула (3,8%).
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Результаты опросов в Украине
- Президент Владимир Зеленский стал для более 40% жителей страны разочарованием 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Центра Разумкова.
- ОПЗЖ обошла Слугу народа в рейтинге партий, свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Фонда "Демократические инициативы". По информации социологов, если бы выборы в Верховную Раду прошли сейчас, то пятипроцентный барьер преодолели бы четыре политические силы.