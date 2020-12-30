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Зеленский теряет популярность: появился соцрейтинг на президентские выборы

30 декабря 2020, 11:37
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Рейтинг Зеленского постепенно снижается, но все равно остается самым высоким среди нынешних кандидатур в президенты.

Зеленский и свежий президентский рейтинг - за кого проголосовали бы сегодня
Зеленский и свежий президентский рейтинг: за кого проголосовали бы сегодня / УНИАН

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки нынешнего президента Владимира Зеленского колебался бы на отметке в 27% (во втором туре выборов в 2019 году Зеленский получил 73,22% голосов избирателей).

При этом на второе место в рейтинге вышел Юрий Бойко, обогнав Петра Порошенко, свидетельствуют данные опроса КМИС.

Опрос проходил с 17 по 23 декабря. Голосовать на выборы отправились бы 53,3% респондентов. Респондентам предлагали два возможных списка кандидатов на пост президента.

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Список А

Среди кандидатов первого списка Зеленский набрал 27% голосов (среди респондентов, что со своим выбором уже определились).

Второе место у Юрия Бойко, третье – у Петра Порошенко. Причем разрыв у них минимальный – 14,7% и 13,7% соответственно.

Далее идут:

  • Виктор Медведчук (8,7%),
  • Юлия Тимошенко (7,5%),
  • Олег Ляшко (6,3%),
  • Владимир Гройсман (5,5%),
  • Сергей Притула (4,1%),
  • Дмитрий Разумков (3,4%).
Зеленский и свежий президентский рейтинг - за кого проголосовали бы сегодня

Список Б

Во втором списке из кандидатов убрали Медведчука и Разумкова – но добавили Игоря Смешко.

Кандидаты, по итогам опроса, расположились следующим образом:

  • Владимир Зеленский (27,7%),
  • Юрий Бойко (20,8%),
  • Петр Порошенко (14,2%),
  • Юлия Тимошенко (7,3%),
  • Игорь Смешко (6,5%),
  • Ляшко (6,2%),
  • Гройсман (6%),
  • Притула (3,8%).
Зеленский и свежий президентский рейтинг - за кого проголосовали бы сегодня

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Результаты опросов в Украине

  • Президент Владимир Зеленский стал для более 40% жителей страны разочарованием 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Центра Разумкова.
  • ОПЗЖ обошла Слугу народа в рейтинге партий, свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Фонда "Демократические инициативы". По информации социологов, если бы выборы в Верховную Раду прошли сейчас, то пятипроцентный барьер преодолели бы четыре политические силы.

Петр Порошенко Владимир Зеленский КМИС Юлия Тимошенко Олег Ляшко рейтинги Сергей Притула Юрий Бойко Владимир Гройсман Игорь Смешко Дмитрий Разумков новости Украины
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