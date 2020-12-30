Зеленский теряет популярность: появился соцрейтинг на президентские выборы

Зеленский и свежий президентский рейтинг: за кого проголосовали бы сегодня / УНИАН

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки нынешнего президента Владимира Зеленского колебался бы на отметке в 27% (во втором туре выборов в 2019 году Зеленский получил 73,22% голосов избирателей).

При этом на второе место в рейтинге вышел Юрий Бойко, обогнав Петра Порошенко, свидетельствуют данные опроса КМИС.

Опрос проходил с 17 по 23 декабря. Голосовать на выборы отправились бы 53,3% респондентов. Респондентам предлагали два возможных списка кандидатов на пост президента.

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Список А

Среди кандидатов первого списка Зеленский набрал 27% голосов (среди респондентов, что со своим выбором уже определились).

Второе место у Юрия Бойко, третье – у Петра Порошенко. Причем разрыв у них минимальный – 14,7% и 13,7% соответственно.

Далее идут:

Виктор Медведчук (8,7%),

Юлия Тимошенко (7,5%),

Олег Ляшко (6,3%),

Владимир Гройсман (5,5%),

Сергей Притула (4,1%),

Дмитрий Разумков (3,4%).

Список Б

Во втором списке из кандидатов убрали Медведчука и Разумкова – но добавили Игоря Смешко.

Кандидаты, по итогам опроса, расположились следующим образом:

Владимир Зеленский (27,7%),

Юрий Бойко (20,8%),

Петр Порошенко (14,2%),

Юлия Тимошенко (7,3%),

Игорь Смешко (6,5%),

Ляшко (6,2%),

Гройсман (6%),

Притула (3,8%).

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Результаты опросов в Украине