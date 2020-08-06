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Лидер беларусов оценил шансы Зеленского стать "успешным президентом"

6 августа 2020, 22:00

Зеленского Лукашенко назвал хорошим и умным человеком, но выразил сомнение, что тот преуспеет в управлении страной.

Лукашенко
Лукашенко считает Зеленского "хорошим человеком" / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский не будет успешным президентом, потому что по его мнению, президентами рождаются, а не становятся.

Об этом он рассказал в опубликованом интервью Дмитрию Гордону.

Зеленского Лукашенко назвал хорошим и умным человеком, но выразил сомнение, что тот преуспеет в управлении страной.

"Володя - хороший человек. Он, конечно, не глупый человек, хоть и из другой сферы. Но при этом скажу вам странную вещь: поверьте мне как опытному президенту - президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет президентского или стержня, или, я не знаю, чего, если нет этой закваски, то ты не будешь президентом", - сказал Лукашенко.

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Лукашенко считает, что Зеленский вряд ли будет успешным президентом, потому что у него не хватит времени.

"Надо действия давать и результат давать сейчас. А результата этого нет", - отметил Лукашенко и выразил мнение, что Зеленский не подаст в отставку в случае неудачи.

Также Лукашенко признался в любви к Украине и заявил, что его корни "зарыты где-то между Киевом и Черниговом".

Александр Лукашенко Владимир Зеленский президент новости Украины
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