Жена Кулебы ведет Слуг народа в Киевсовет

Евгения Кулеба ведет Слуга народа в Киевсовет / facebook.com/znenya.kuleba

Жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Евгения возглавит список партии Слуга народа на выборах в Киевсовет. Такое решение в воскресенье, 20 сентября, приняли на конференции Киевской городской организации партии "Слуга народа".

Об этом сообщает Страна.

Презентованный список "Слуги народа" на выборах в Киеве выглядит следующим образом:

Евгения Кулеба - жена министра иностранных дел, основатель и руководитель общественной организации "Город-сад";

Михаил Присяжнюк - адвокат, ведущий программы на СТБ "Один за всех";

Анна Маляр - криминолог и эксперт телевизионных проектов "Говорит Украина", "Зритель как свидетель", "Касается каждого", "Битва экстрасенсов" и прочих.

Георгий Зантарая - чемпион мира по дзюдо;

Владислав Трубицин - букинист, меценат;

Юрий Федоренко - военный эксперт;

Виталий Селик - глава общественной организации "Совет по урбанистике Киева";

Андрей Витренко - замминистра образования;

Елена Говорова - спортсменка;

Ксения Семёнова - преподаватель в Национальном авиационном университете, помощница народного депутата Романа Грищука;

Алексей Киселев - доброволец, руководитель ОО "Ветеранское дело";

Игорь Брагин - ассоциация шеф-поваров Украины;

Николай Тищенко - нардеп от "Слуги народа", ресторатор.

Отметим, Евгения Кулеба уже прокомментировала поход в Киевсовет во главе Слуги народа.

"Я иду в Киевсовет во главе команды партии Слуга народа. Я остаюсь той Женей Кулебой, которую вы знаете. С теми же целями и ценностями. И одна из моих целей - цветущий Киев", - объясниал Кулеба на своей странице в Фейсбуке.

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