Жена Кулебы ведет Слуг народа в Киевсовет

Евгения Кулеба возглавила список партии на выборах в Киевсовет.
Жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Евгения возглавит список партии Слуга народа на выборах в Киевсовет. Такое решение в воскресенье, 20 сентября, приняли на конференции Киевской городской организации партии "Слуга народа".
Об этом сообщает Страна.
Презентованный список "Слуги народа" на выборах в Киеве выглядит следующим образом:
- Евгения Кулеба - жена министра иностранных дел, основатель и руководитель общественной организации "Город-сад";
- Михаил Присяжнюк - адвокат, ведущий программы на СТБ "Один за всех";
- Анна Маляр - криминолог и эксперт телевизионных проектов "Говорит Украина", "Зритель как свидетель", "Касается каждого", "Битва экстрасенсов" и прочих.
- Георгий Зантарая - чемпион мира по дзюдо;
- Владислав Трубицин - букинист, меценат;
- Юрий Федоренко - военный эксперт;
- Виталий Селик - глава общественной организации "Совет по урбанистике Киева";
- Андрей Витренко - замминистра образования;
- Елена Говорова - спортсменка;
- Ксения Семёнова - преподаватель в Национальном авиационном университете, помощница народного депутата Романа Грищука;
- Алексей Киселев - доброволец, руководитель ОО "Ветеранское дело";
- Игорь Брагин - ассоциация шеф-поваров Украины;
- Николай Тищенко - нардеп от "Слуги народа", ресторатор.
Отметим, Евгения Кулеба уже прокомментировала поход в Киевсовет во главе Слуги народа.
"Я иду в Киевсовет во главе команды партии Слуга народа. Я остаюсь той Женей Кулебой, которую вы знаете. С теми же целями и ценностями. И одна из моих целей - цветущий Киев", - объясниал Кулеба на своей странице в Фейсбуке.
Новость обновляется
Автор: Адриана Бубновская