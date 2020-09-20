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Жена Кулебы ведет Слуг народа в Киевсовет

20 сентября 2020, 15:20

Евгения Кулеба возглавила список партии на выборах в Киевсовет.

Евгения Кулеба ведет Слуга народа в Киевсовет / facebook.com/znenya.kuleba

Жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Евгения возглавит список партии Слуга народа на выборах в Киевсовет. Такое решение в воскресенье, 20 сентября, приняли на конференции Киевской городской организации партии "Слуга народа".

Об этом сообщает Страна.

Презентованный список "Слуги народа" на выборах в Киеве выглядит следующим образом:

  • Евгения Кулеба - жена министра иностранных дел, основатель и руководитель общественной организации "Город-сад";
  • Михаил Присяжнюк - адвокат, ведущий программы на СТБ "Один за всех";
  • Анна Маляр - криминолог и эксперт телевизионных проектов "Говорит Украина", "Зритель как свидетель", "Касается каждого", "Битва экстрасенсов" и прочих.
  • Георгий Зантарая - чемпион мира по дзюдо;
  • Владислав Трубицин - букинист, меценат;
  • Юрий Федоренко - военный эксперт;
  • Виталий Селик - глава общественной организации "Совет по урбанистике Киева";
  • Андрей Витренко - замминистра образования;
  • Елена Говорова - спортсменка;
  • Ксения Семёнова - преподаватель в Национальном авиационном университете, помощница народного депутата Романа Грищука;
  • Алексей Киселев - доброволец, руководитель ОО "Ветеранское дело";
  • Игорь Брагин - ассоциация шеф-поваров Украины;
  • Николай Тищенко - нардеп от "Слуги народа", ресторатор.

Отметим, Евгения Кулеба уже прокомментировала поход в Киевсовет во главе Слуги народа.

"Я иду в Киевсовет во главе команды партии Слуга народа. Я остаюсь той Женей Кулебой, которую вы знаете. С теми же целями и ценностями. И одна из моих целей - цветущий Киев", - объясниал Кулеба на своей странице в Фейсбуке.

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