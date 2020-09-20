Жесткий ультиматум от России по Донбассу: Кравчук назвал причину

Россия фактически сорвала мирный переговорный процесс в рамках ТКГ по Донбассу.
До тех пор, пока Верховная Рада не внесет изменения в постановление о проведении местных выборов в Украине, Россия будет блокировать переговорных процесс в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Об этом заявил глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии Суспільному.
По его словам, если ВР не внесет изменение в постановление о местных выборах (Кремль хочет, чтобы выборы состоялись и на оккупированных территориях Донбасса до вывода оттуда российских войск. - ред), то Россия и "ЛДНР" устроят саботаж обмена пленными и всего переговорного процесса в рамках ТКГ.
"Сегодня уже очевидно, на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются, упираются в одно: Россия и ОРДЛО заявляют официально, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы", - добавил Кравчук.
В то же время он добавил, что наличие воли решать вопрос российско-украинского конфликта на Донбассе есть только у Киева. Переговоры усложняются, однако Украина должна искать выход из ситуации.
Напоследок Кравчук подчеркнул, что у него нет информации о намерении парламента вносить изменения в постановление о выборах в Раду.Читайте такжеКравчук заставил извиниться посланника Путина после резкого заявления о Донбассе
- Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что выборы в отдельных районах Донбасса могут состояться только по украинским законам и в условиях присутствия там Киева. Он не исключил, что Рада может принять специальный закон о выборах в ОРДЛО.
- У Зеленского, в свою очередь, заявили, что Украина даст согласие на проведение выборов на отдельных районах Донбасса. Однако для этого Россия должна выполнить ряд требований Киева.
- Представитель Донецка в ТКГ от Украины Денис Казанский также заявлял, что российские боевики саботируют переговорный процесс, требуя от Киева принять нужные Кремлю законы по Донбассу.