Жесткий ультиматум от России по Донбассу: Кравчук назвал причину

Желание решить конфликт на Донбассе есть только у Киева - Кравчук / УНИАН

До тех пор, пока Верховная Рада не внесет изменения в постановление о проведении местных выборов в Украине, Россия будет блокировать переговорных процесс в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом заявил глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии Суспільному.

По его словам, если ВР не внесет изменение в постановление о местных выборах (Кремль хочет, чтобы выборы состоялись и на оккупированных территориях Донбасса до вывода оттуда российских войск. - ред), то Россия и "ЛДНР" устроят саботаж обмена пленными и всего переговорного процесса в рамках ТКГ.

"Сегодня уже очевидно, на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются, упираются в одно: Россия и ОРДЛО заявляют официально, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы", - добавил Кравчук.

В то же время он добавил, что наличие воли решать вопрос российско-украинского конфликта на Донбассе есть только у Киева. Переговоры усложняются, однако Украина должна искать выход из ситуации.

Напоследок Кравчук подчеркнул, что у него нет информации о намерении парламента вносить изменения в постановление о выборах в Раду.Читайте такжеКравчук заставил извиниться посланника Путина после резкого заявления о Донбассе