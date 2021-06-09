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10 примет, которые указывают на приближающиеся счастье и удачу в жизни

9 июня 2021, 19:12
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Удивительные приметы на удачу, которые точно помогут вам обрести счастливый день.

приметы
Приметы на удачу / goodfon.ru

Каждый человек живет с надеждой, что однажды его жизнь изменится к лучшему. Чтобы не проспать момент, стоит помнить о приметах, свидетельствующих о приближении удачи и счастья. На них могут указать вполне банальные вещи.

Приметы на удачу

Большая удача придет, если в распахнутую дверь дома или окно влетит птичка. Скорее всего, это радостная весть, которой захочется поделиться с окружающими.

Также спех предзнаменует муха в стакане, хотя данная находка может показаться неприятной.

Если о вашу ногу потерлась незнакомая трехцветная кошка, это говорит о "взлете" в финансовых делах, а, возможно, и выигрыше в лотерею.

Хорошая примета также — зацепиться ногой о выступ порога. В этом случае день пройдет так, как запланирован.

Также обратите внимание, с какой именно ноги вы встали сегодня. Если с правой — то в ближайшие часы вас ожидает много приятных неожиданностей.

Знаки, предвещающие счастье

Если с первыми лучами солнца вы заметили идущую по улице беременную женщину — долгожданное счастье где-то рядом.

Рассыпать крупу во время готовки — к семейному счастью.

Разбили посуду? Ваши отношения с любимым человеком станут еще более крепкими.

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Когда вы видите божью коровку, опустившуюся на плечо — знайте, скоро будет много радости в жизни.

А если заметили в доме большого паука, то, скорее всего, вам выпадет шанс изменить жизнь к лучшему.

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приметы
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