2 февраля нельзя убирать в доме: церковный праздник сегодня, приметы на Сретение

Вы узнаете:
- Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
- Какой церковный праздник 2 февраля по старому стилю
- О чем говорят приметы на 2 февраля
- Что нельзя делать сегодня
- Кто отмечает день ангела 2 февраля
2 февраля по новому церковному календарю православные отмечают один из самых важных, двунадесятых праздников - Сретение Господне. Главред рассказывает о традициях, народных приметах и запретах этой даты, а также какой церковный праздник сегодня отмечают верующие.
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
Православный праздник 2 февраля (15 февраля по старому стилю) - великий праздник Сретение Господне. В это время христиане вспоминают события, описанные в Евангелии от Луки - о том, как святые Иосиф и Дева Мария, согласно древнему обычаю, принесли маленького Иисуса в храм, чтобы посвятить сына Богу.
Какой церковный праздник 2 февраля по старому стилю
Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия, схимника и Лаврентия, затворника Киево-Печерских, а также мучеников Инны, Пинны и Риммы.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
О чем говорят приметы на 2 февраля
По приметам дня судят, какой будет весна, а в народе считают, что в этот день зима встречается с летом:
- если на Сретение оттепель - весна будет теплой;
- идет снег - весна будет дождливой и длинной;
- метель 2 февраля - к поздней и холодной весне, снег пошел - будет хороший урожай пшеницы;
- разгулялся сильный ветер - будет урожай фруктов, а если погода спокойная - уродится лен.
В народе есть поговорка о погоде в этот день: "На Сретение солнце - на лето, зима - на мороз". Но зима все равно постепенно идет на убыль, а весна, наоборот - набирает силу.
Что нельзя делать сегодня
В церковный праздник 2 февраля церковь, как и в любой другой день, порицает ругань, злость, ложь, лень, зависть, жадность, отчаяние. Не следует отказывать в помощи, обижать кого-либо, мстить.
В народе на Сретение есть ряд строгих запретов. Что сегодня нельзя делать по народным приметам:
- отправляться в дорогу;
- рубить деревья;
- убирать в доме и рукодельничать.
По народным поверьям, если нарушить последний запрет, то в дом может попасть молния. В церкви подобных запретов нет, но считается, что в праздник нужно найти время для молитвы.
Что можно делать 2 февраля
В православный праздник сегодня верующие идут в храм - там проходят праздничные литургии, освящают свечи и воду. В молитвах ко Всевышнему и Деве Марии просят семейного благополучия, здоровья, исцеления больных.
Освящение свечей на Сретение - старейшая традиция. Перед началом литургии совершается особый "Чин благословения свещъ": над свечами произносят молитву, окропляют их святой водой и раздают верующим. Такую свечу зажигают дома каждый раз во время молитвы. Также на Сретение освящают воду - в народе ее считают целебной, которая может помочь от болезней и сглаза.
Кто отмечает день ангела 2 февраля
Именины сегодня по церковному календарю отмечает Василий.
По старому стилю день ангела у Ефима, Инны, Павла, Льва.
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