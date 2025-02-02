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2 февраля нельзя убирать в доме: церковный праздник сегодня, приметы на Сретение

Виталий Кирсанов
2 февраля 2025, 00:00
191
На Сретение верующие идут в храм - там проходят праздничные литургии, освящают свечи и воду.
Сретение
2 февраля - Сретение / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, goodfon.ru

Вы узнаете:

  • Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
  • Какой церковный праздник 2 февраля по старому стилю
  • О чем говорят приметы на 2 февраля
  • Что нельзя делать сегодня
  • Кто отмечает день ангела 2 февраля

2 февраля по новому церковному календарю православные отмечают один из самых важных, двунадесятых праздников - Сретение Господне. Главред рассказывает о традициях, народных приметах и запретах этой даты, а также какой церковный праздник сегодня отмечают верующие.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 2 февраля (15 февраля по старому стилю) - великий праздник Сретение Господне. В это время христиане вспоминают события, описанные в Евангелии от Луки - о том, как святые Иосиф и Дева Мария, согласно древнему обычаю, принесли маленького Иисуса в храм, чтобы посвятить сына Богу.

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Какой церковный праздник 2 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия, схимника и Лаврентия, затворника Киево-Печерских, а также мучеников Инны, Пинны и Риммы.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

О чем говорят приметы на 2 февраля

По приметам дня судят, какой будет весна, а в народе считают, что в этот день зима встречается с летом:

  • если на Сретение оттепель - весна будет теплой;
  • идет снег - весна будет дождливой и длинной;
  • метель 2 февраля - к поздней и холодной весне, снег пошел - будет хороший урожай пшеницы;
  • разгулялся сильный ветер - будет урожай фруктов, а если погода спокойная - уродится лен.

В народе есть поговорка о погоде в этот день: "На Сретение солнце - на лето, зима - на мороз". Но зима все равно постепенно идет на убыль, а весна, наоборот - набирает силу.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 2 февраля церковь, как и в любой другой день, порицает ругань, злость, ложь, лень, зависть, жадность, отчаяние. Не следует отказывать в помощи, обижать кого-либо, мстить.

В народе на Сретение есть ряд строгих запретов. Что сегодня нельзя делать по народным приметам:

  • отправляться в дорогу;
  • рубить деревья;
  • убирать в доме и рукодельничать.

По народным поверьям, если нарушить последний запрет, то в дом может попасть молния. В церкви подобных запретов нет, но считается, что в праздник нужно найти время для молитвы.

Что можно делать 2 февраля

В православный праздник сегодня верующие идут в храм - там проходят праздничные литургии, освящают свечи и воду. В молитвах ко Всевышнему и Деве Марии просят семейного благополучия, здоровья, исцеления больных.

Освящение свечей на Сретение - старейшая традиция. Перед началом литургии совершается особый "Чин благословения свещъ": над свечами произносят молитву, окропляют их святой водой и раздают верующим. Такую свечу зажигают дома каждый раз во время молитвы. Также на Сретение освящают воду - в народе ее считают целебной, которая может помочь от болезней и сглаза.

Кто отмечает день ангела 2 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечает Василий.

По старому стилю день ангела у Ефима, Инны, Павла, Льва.

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Что стоит учитывать читателю

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