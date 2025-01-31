31 января: церковный праздник сегодня, что нельзя делать, приметы

Вы узнаете:
- Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
- Какой церковный праздник 31 января по старому стилю
- О чем говорят приметы на 31 января
- Что нельзя делать сегодня
- Что можно делать сегодня
31 января по новому церковному календарю православные почитают святителя Никиту, затворника Киево-Печерского. Главред рассказывает о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
Православный праздник 31 января (13 февраля по старому стилю) - день памяти святителя Никиты, затворника Киево-Печерского и епископа Новгородского.
Никита жил в XI веке. Он родился в Киеве, и, еще будучи юным, принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Там решил уйти в затвор, хотя игумен и был против, так как Никита был еще очень молод и неопытен.
Со временем Никиту поставили епископом в Новгород, а по молитвам святителя не раз происходили чудеса. Известен случай, как однажды во время засухи после молитвы Никиты пошел дождь, а еще как-то святитель своей молитвой остановил городской пожар.
Какой церковный праздник 31 января по старому стилю
Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.
О чем говорят приметы на 31 января
По приметам этого дня предсказывают погоду:
- дрова плохо горят - будет оттепель, горят ярким пламенем - к холодам;
- круги на солнце видны - к урожайному году;
- воробьи утепляют гнезда - будет стужа, вороны раскричались - на мороз.
В народе 31 января - праздник Никитин день, или Никита Пожарник. Прозвали его так потому, что святитель считается покровителем огня и пожаров, он может не только предотвратить стихийное бедствие, но и защитить от засухи.
Что нельзя делать 31 января
В церковный праздник 31 января церковь не одобряет лень, ложь, зависть, жадность, отчаяние. Не следует отказывать в помощи, обижать кого-либо, сквернословить, мстить.
Что сегодня нельзя делать по народным приметам: ссориться, выяснять отношения и вообще постараться не конфликтовать - в народе верят, что святой Никита может наказать за ссоры одиночеством. Также следует быть особо осторожным с огнем: не следует что-либо поджигать, сжигать или опаливать, чтобы не случилось беды, но топить печь можно.
Что можно делать 31 января
Святитель Никита сотворил немало чудес, связанных с исцелением от недугов, очищением душ от искушения и дурных помыслов. В православный праздник сегодня к святому обращаются, как к ходатаю за нас перед Господом - просят здоровья, в частности, глаз, избавления от искушений и преследования, защиты от бедствий и пожаров. Также Никита Печерский считается заступником скорбящих - у него просят утешить в печали, защитить от злых людей и невидимых врагов.
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