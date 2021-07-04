5 главных привычек, которые отталкивают от вас деньги

Как привлечь деньги и удачу / pixabay

Большинство людей мечтают "притянуть" в свой кошелек как можно больше денег и мечтают стать богатым. Но при этом не каждый задумывается о том, что сам того не осознавая может постоянно отталкивать от себя эти же большие капиталы.

Эксперты рассказали 5 основных привычках, отпугивающих деньги, и как можно навсегда избежать финансовых трудностей.

Негативная реакция на богатых людей. Следует очень внимательно прислушаться к своим мыслям в тот момент, когда вы встречаете или видите по телевизору богатого человека. Если первой появляется негативная реакция, и вы с презрением думаете, что богатый человек смог заработать свой существующий капитал лишь нечестным путем, что он вор и так далее, то будьте уверенны – такого количества денег как у него вам не увидеть никогда. Вы неосознанно отторгаете богатство, которое могло бы спокойно быть и у вас.

Постоянные мысли об отсутствии денег. Вселенная реагирует на каждую нашу мысль очень прямолинейно и подтверждает действиями все наши желания. Если мы думаем, что у нас есть деньги и мы можем позволить себе исполнять наши желания, то в самое ближайшее время так и происходит. Если же мы постоянно сетуем на то, что денег ни на что не хватает, денег нет, то именно этот "запрос" и обрабатывает Вселенная, результатом чего является пустой кошелек.

Избавьтесь от выражения "Нет денег". Можете заменить его на: "Пока денег недостаточно на приобретение того-то..."

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Деньги в долг. Одалживание денег так же является одной из многих привычек, отталкивающих деньги. Постарайтесь ни у кого не занимать деньги, так как при этом формируется образ бедности и во Вселенную посылается сигнал о нужде, что никогда не приведет к достойной сумме денег в вашем кошельке.

Пессимизм и отсутствие цели. Деньги любят движение, поэтому они предпочитают активных людей, а не пессимистов, просто плывущих по течению жизни, как водоросли и страдающих от своей бедности – от таких людей деньги бегут как от огня. Если вы не уверены в себе, значит, вы и не сможете управлять такой сильной стихией как деньги. Вселенная это знает, поэтому никогда не даст вам в руки большую сумму. Если же вы целенаправленный человек с ясными мыслями и желаниями, то вы человек, к которому деньги притягиваются как магнитом, а ваша задача – рационально ими распоряжаться и приумножать. отмечают эксперты.

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Неправильный круг общения. 70% успеха складываются из нашего окружения. Это огромная цифра, поэтому необходимо об этом очень серьезно задуматься. Если среди ваших знакомых есть только те, кто все время жалуется на свою жизнь, то в скором времени вы станете такими же. Окружите себя позитивно мыслящими, перспективными, активными людьми и ваша жизнь сразу же повернется в нужное вам русло.