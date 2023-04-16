5 строгих запретов, которые нельзя совершать после Пасхи - приметы на 17 апреля

Что нельзя делать 17 апреля после пасхи. Приметы на Светлую седмицу.

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Что нельзя делать 17 апреля / УНИАН

17 апреля у православных в первый день после празднования Пасхи начинается Светлая седьмица. Согласно библейскому преданию, Иисус явился неузнанным двум своим ученикам в первый день после Воскресения.

Первый день Пасхальной недели было принято встречаться с родными и близкими. По традиции в этот день ходили в гости к родственникам.

Также Великий пост закончился, и ограничения в пище снимаются даже на еженедельные постные дни среду и пятницу.

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Что можно делать 17 апреля

В этот день было принято обливаться холодной водой, чтобы смыть хворь и укрепить тело и дух на весь год. Вот почему Светлый понедельник называют Поливальный или Мокрый.

Принято угощать близких куличами и всю неделю говорит "Христос Воскрес" - "Воистину Воскрес".

Что нельзя делать 17 апреля

Нельзя 17 апреля венчаться и играть свадьбы, чтобы не отвлекаться в эти дни на частное торжество. В Светлый понедельник нельзя ходить на кладбище и оплакивать мертвых. Нельзя ругаться и скандалить, вступать в пустые перебранки. Нельзя 17 апреля в этот праздничный день тяжело работать. Нельзя убирать, делать ремонт и работать в саду и огороде.

Приметы на 17 апреля

Если на березе листья раньше ольхи распустились, то лето будет засушливым.

Если увидели первых пролетающих журавлей, то надо лечь на траву и семь раз перевернуться с боку на бок, счастье можно привлечь.

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