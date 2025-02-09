9 февраля: церковный праздник сегодня, что нельзя делать, приметы

Вы узнаете:
- Церковные праздники 9 февраля
- Народные традиции и приметы 9 февраля
- Что нельзя делать 9 февраля
- Что можно делать 9 февраля
- Кто отмечает день ангела 9 февраля
- Международные праздники 9 февраля
В воскресенье, 9 февраля, православная церковь отмечает несколько важных событий. Главред рассказывает о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие.
Предание праздника Сретение Господня
Предание праздника означает завершение торжеств, связанных с определенным церковным праздником. Богослужение в этот день хранит большую часть молитв и песнопений, которые читались накануне. Предание Сретения сопровождается особой торжественностью, ведь это один из важнейших праздников в церковном календаре. В храмах проходят праздничные литургии, на которых верующие благодарят Бога и прославляют встречу Ветхого и Нового Заветов.
Память мученика Никифора из Антиохии Сирийской
Святой Никифор жил в III веке в городе Антиохии. Он прославился своей большой верой и любовью к ближним, за что и получил мученический венец. Его история напоминает нам о важности прощения и смирения.
Преподобный Панкратий, затворник Киево-Печерский
Этот подвижник жил в XII веке в Киево-Печерской Лавре. Панкратий проводил жизнь в посте и молитвах, служил примером смирения и духовного подвига для других монахов. Его почитают как святого, укрепляющего веру и помогающего преодолевать жизненные трудности.
Народные традиции и приметы 9 февраля
Основные традиции дня связаны с прогнозированием погоды и бытовыми запретами.
Приметы:
- Мороз ударил - холода еще долго будут продолжаться.
- Свиньи беспокойны – ждите ухудшения погодных условий.
- Стекло запотело - идет оттепель.
Что нельзя делать 9 февраля
В этот день запрещается поднимать с земли какие-либо предметы, ведь на них может быть порча. Нельзя умалять заслуги и достижения детей, иначе они прекратят стараться и идти к цели.
Что можно делать 9 февраля
У крестьян начинались трудные времена, когда запасы могли подходить к концу, поэтому мужчины часто ездили на ярмарки, чтобы докупить продуктов. Также в древности занимались изготовлением обуви, которую позже украшали по традициям региона, где проживали.
Кто отмечает день ангела 9 февраля
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкратий, Пётр.
По старому стилю день ангела у Петра, Ивана, Дмитрия.
Следует поздравить близких с этими именами, ведь день ангела – это особый повод помолиться и вспомнить своего небесного покровителя.
Международные праздники 9 февраля
Международный день стоматолога
Это профессиональный праздник всех стоматологов, который ежегодно отмечают 9 февраля. Выбор даты связан с памятью святой Аполлонии, считающейся покровительницей стоматологов. В этот день принято благодарить врачей за их труд, отмечать их вклад в здоровье общества.
Всемирный день бракосочетания
Этот праздник празднуется с целью чествования института брака, семейных ценностей и любви. Во многих странах в этот день проходят торжественные мероприятия, посвященные женитьбе и крепким семьям.
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