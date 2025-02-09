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9 февраля: церковный праздник сегодня, что нельзя делать, приметы

Виталий Кирсанов
9 февраля 2025, 02:30
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Сегодня предание праздника Сретение Господня, вспоминаем мученика Никифора из Антиохии Сирийской и преподобного Панкратия.
9 февраля: церковный праздник сегодня, что нельзя делать, приметы
Какой сегодня церковный праздник / фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Церковные праздники 9 февраля
  • Народные традиции и приметы 9 февраля
  • Что нельзя делать 9 февраля
  • Что можно делать 9 февраля
  • Кто отмечает день ангела 9 февраля
  • Международные праздники 9 февраля

В воскресенье, 9 февраля, православная церковь отмечает несколько важных событий. Главред рассказывает о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие.

Предание праздника Сретение Господня

Предание праздника означает завершение торжеств, связанных с определенным церковным праздником. Богослужение в этот день хранит большую часть молитв и песнопений, которые читались накануне. Предание Сретения сопровождается особой торжественностью, ведь это один из важнейших праздников в церковном календаре. В храмах проходят праздничные литургии, на которых верующие благодарят Бога и прославляют встречу Ветхого и Нового Заветов.

видео дня

Память мученика Никифора из Антиохии Сирийской

Святой Никифор жил в III веке в городе Антиохии. Он прославился своей большой верой и любовью к ближним, за что и получил мученический венец. Его история напоминает нам о важности прощения и смирения.

Преподобный Панкратий, затворник Киево-Печерский

Этот подвижник жил в XII веке в Киево-Печерской Лавре. Панкратий проводил жизнь в посте и молитвах, служил примером смирения и духовного подвига для других монахов. Его почитают как святого, укрепляющего веру и помогающего преодолевать жизненные трудности.

Народные традиции и приметы 9 февраля

Основные традиции дня связаны с прогнозированием погоды и бытовыми запретами.

Приметы:

  • Мороз ударил - холода еще долго будут продолжаться.
  • Свиньи беспокойны – ждите ухудшения погодных условий.
  • Стекло запотело - идет оттепель.

Что нельзя делать 9 февраля

В этот день запрещается поднимать с земли какие-либо предметы, ведь на них может быть порча. Нельзя умалять заслуги и достижения детей, иначе они прекратят стараться и идти к цели.

Что можно делать 9 февраля

У крестьян начинались трудные времена, когда запасы могли подходить к концу, поэтому мужчины часто ездили на ярмарки, чтобы докупить продуктов. Также в древности занимались изготовлением обуви, которую позже украшали по традициям региона, где проживали.

Кто отмечает день ангела 9 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкратий, Пётр.

По старому стилю день ангела у Петра, Ивана, Дмитрия.

Следует поздравить близких с этими именами, ведь день ангела – это особый повод помолиться и вспомнить своего небесного покровителя.

Международные праздники 9 февраля

Международный день стоматолога

Это профессиональный праздник всех стоматологов, который ежегодно отмечают 9 февраля. Выбор даты связан с памятью святой Аполлонии, считающейся покровительницей стоматологов. В этот день принято благодарить врачей за их труд, отмечать их вклад в здоровье общества.

Всемирный день бракосочетания

Этот праздник празднуется с целью чествования института брака, семейных ценностей и любви. Во многих странах в этот день проходят торжественные мероприятия, посвященные женитьбе и крепким семьям.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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