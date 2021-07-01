Что нельзя давать в долг: 6 привычных, но опасных вещей

Почему нельзя давать хлеб в долг / pixabay

Считается, что успешные люди живут без долгов. Согласно приметам, отдавая некоторые вещи в долг, можно легко лишиться удачи и денег.

Узнайте 6 предметов, которые нельзя одалживать даже родственникам.

Хлеб. Наши предки верили, что хлеб — основа благосостояния семьи и продукт для почетных гостей. Есть мнение, что делиться им нужно даже с врагом. Однако, по приметам, если отдать последний кусок, то можно лишиться благополучия.

Считается также, что хлеб нельзя передавать через порог или одалживать его после захода солнца.

Соль. В народе верят, что кристаллы соли обладают магическими свойствами – они способны навлечь беды и потери, поэтому не случайно соль используется в различных обрядах.

Реклама

Согласно суевериям, брать в долг или давать соль не следует. Только безвозмездно и с чистыми помыслами.

Ложки. Это древнейший столовый прибор. Наши предки считали, что каждая ложка в доме символизирует определенного члена семьи и является неприкосновенной. Она знает владельца и только ему может принести благополучие, достаток.

А еще вымытую ложку не вытирали полотенцем. Существует поверье, что она должна сама высохнуть, иначе на прибор можно навести порчу.

Личная одежда. Эзотерики верят, что каждая вещь человека имеет свою энергетику. Если она плохая, то весь негатив возвращается владельцу.

Если же вещь передается родственникам, то следует взять за нее монету любого достоинства, то есть условно купить.

Украшения. Некоторые верят, что кольца, серьги являются оберегами: защищают владельца от плохой энергии и накапливают ее.

Если отдать этого хранителя чужому человеку, то можно потерять и счастье, и здоровье.

К тому же по приметам, весь негатив переходит на нового владельца.

Веник. Согласно суевериям, веник очищает дом и семью от зла. Если его одолжить, то значит оставить жилье без защиты.

А еще верят, что на веник можно навести порчу, поэтому не следует давать его в руки даже гостям. Чтобы счастье оставалось в доме, подметать в нем должны только хозяева.