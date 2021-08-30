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Чтобы стать счастливее: от каких вещей нужно отказаться в сентябре

30 августа 2021, 14:49

В сентябре полезно разрабатывать новые идеи, преображать свою жизнь и стремиться к чему-то новому, оригинальному.

Осень
Прімети на сентябрь / ua.depositphotos.com

Лето подходит к концу и уже на улице пахнет осенью. Как говорят астрологи, сентябрь 2021 будет крайне энергетично затратным, и нужно будет уметь сосредотачиваться на самом необходимом.

В сентябре 2021 нужно отказаться от лени. Чтобы вам сопутствовала удача, эксперты советуют не откладывать все на потом.

Люди, которые будут бездельничать, могут лишиться удачи, финансов и работы. Эксперты рекомендуют ни в коем случае не откладывать на потом то, что вы можете сделать прямо сейчас.

А вот накопленные за весь месяц дела, могут потерпеть фиаско в любой сфере.

Депрессия. Осень и в целом сентябрь 2021 довольно динамичный период, отмечают астрологи. Но, впадать в уныние и депрессию крайне негативно. Ваши внутренние переживания и плохие воспоминания только будут более тянуть вас на дно. В этот период стоит позаботиться о своем здоровье, если у вас планируется отдых, отдохнуть и не унывать. Сентябрь - это время, в которое нужно смотреть в будущее, а не оборачиваться назад и сожалеть о содеянном ранее.

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В самом начале осени на финансовую активность каждого знака зодиака будет влиять Меркурий в Весах. Из-за этого, астрологи настоятельно рекомендуют, не тратить деньги впустую, особенно на что-то совсем не нужное. Лучше деньги откладывать. Если сложилась ситуация, и вам стоит купить очень срочно дорогую вещь, можно тратить без зазрения совести. В остальных случаях лучше повременить.

Читайте такжеГороскоп на сентябрь 2021: что можно и нельзя делать в этом месяце

Эксперты и астрологи советуют каждому из знаков зодиака в сентябре фокусироваться на задачах и быть на плаву.

Сентябрь 2021 станет тем временем, когда победителями становятся те, кто умеет мечтать, думать о завтрашнем дне и не фокусировать внимание на провалах.

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