Как 30 апреля проверить, что в вашем доме счастье и удача: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 30 апреля. Важные приметы, которые предвещают удачу и успех.

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Что нельзя делать 30 апреля / pixabay

30 апреля церковь почитает память Зосимы Словецкого. В народе его называли пчельник.

В этот день принято было почитать пчел. Хозяйки старались приготовить вкусные блюда с добавлением меда.

В почете у наших предков была и медовуха, ведь считалось, что она помогает укрепить здоровье.

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Если в доме увидели муравья или пчелу, то верили, что в доме царит мир и гармония.

Что нельзя делать 30 апреля

Нельзя плохо относится ко всем насекомым. Если увидели в доме муравья, не уничтожайте его. Нельзя ссориться и выяснять отношения, иначе можно остаться одиноким на всю жизнь. Нельзя в этот день поздно возвращаться домой или засиживаться допоздна за работой. Вечером нельзя печь хлеб и готовить, близится Вальпургиева ночь, поэтому начиная с сумерек ничего делать нельзя.

Приметы на 30 апреля

Если пчелы на Зосиму летят на цветы, то будут из них плоды.

Если пчелы сели на вишневый цвет, то быть в этом году урожаю вишни.

Если с утра пошел дождь, то днем небо обязательно прояснится.

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