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Какие вещи должны быть в каждом доме: привлекут богатство и здоровье

11 июля 2021, 21:46

Чтобы использовать соль как оберег от неприятностей, просто посыпьте ею порог вашего дома.

Приметы для дома
Что обязательно должно быть в доме / pixabay

Некоторые вещи способны стать настоящим оберегом вашего жилища. Обзаведитесь талисманами из списка ниже и увидите, как начнет меняться ваша жизнь.

Веник. С древнейших времен этому предмету приписывают свойства оберега от финансовых проблем. Веник обязательно должен быть новый (старый сразу меняем). Поставьте его в углу ручкой вниз, если наоборот - эффект будет обратным.

Гвоздь в дверном косяке. Купите новый гвоздь и вбейте его в дверной косяк. Такой талисман будет защищать ваш дом от злых языков, врагов и порчи. Также считается, что таким способом можно уберечь домочадцев от болезней.

Подкова. Подкова - один из самых известных и древних оберегов. Она обязательно должна быть из дерева и металла (никакого пластика). При этом символ может быть настоящим, декоративным, любого цвета, старым или новым. Подкову вешают на дверь или над ней. Вверх концами - на удачу, вниз - на защиту.

Булавка. Булавку можно вешать не только на одежду защищая себя, но и за шторы, рядом с входной дверью. Этот оберег считается мощным защитником семьи от "дурного глаза". Считается, что булавка особенно сильный оберег для детей, ее можно повесить в детской комнате.

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Соль. Обычная домашняя соль - великолепный оберег от любого зла, причем она не требует никаких обрядов и ритуалов. Чтобы использовать ее как оберег от неприятностей, просто посыпьте ею порог вашего дома.

Растения. Из растений самой сильной защитой обладают колючие виды вроде кактуса. Его можно поставить на подоконнике, чтобы блокировать плохую энергию извне. А около входной двери можно поставить плющ или монстеру - они также будут беречь от проникновения зла в ваш дом.

Камни. Возле входной двери необходимо расположить лунный камень, опал, тигровый глаз или обсидиан. Они станут отличными защитниками вашего жилища.

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приметы
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