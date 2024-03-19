УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Какую воду нужно выпить 20 марта, чтобы быть здоровым весь год: приметы

Ангелина Подвысоцкая
19 марта 2024, 18:17
Что нельзя делать 20 марта. Важные приметы и запреты, которые уберегут от нечистой силы.
приметы
Что нельзя делать 20 марта / фото: pixabay

20 марта церковь чтит память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Они были в монастыре возле Иерусалима, который подвергся нападению сарацин. Те требовали, чтобы им отдали все ценности, монахи сказали, что ценностей нет. После этого сарацины начали стрелять. Они убили и ранили многих монахов, а потом убежали, когда увидели, что к храму приближаются люди.

Вскоре они снова вернулись и напали на храм во второй раз. Они начали истреблять оставшихся монахов. Сарацины схватили Иоанна и долго мучили его. Монах Сергей взял с собой некоторую церковную утварь и начал убегать, но его также схватили. Убежать удалось лишь Патрикию. Он сидел в пещере, а потом вышел и сказал сарацинам, что больше никого нет. Его отвели в храм и вместе с другими сожгли живьем.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 20 марта.

видео дня

Что можно делать 20 марта

  • В этот день нужно мыться водой из колодца. Предки верили, что принесет здоровье на весь год.
  • В этот день нужно поливать огород водой из источника. Считается, что это поможет растениям лучше расти.
  • В этот день нужно надеть одежду из льна. Предки верили, что она защитит от нечистой силы.

Что нельзя делать 20 марта

1. Нельзя 20 марта ссориться и ругаться. Иначе скандалы затянутся.

2. Нельзя 20 марта рассказывать о своих планах. Иначе они точно не сбудутся.

Приметы 20 марта

  • Если в этот день идет дождь, то урожай грибов будет большой.
  • Если в этот день много талой воды, то и травы будет много.
  • Если в этот день днем жарко, то похолодание придет не скоро.
  • Если в этот день поют скворцы, то будет жарко.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
приметы
Реклама

Главное за день

Влупит -6 и засыплет снегом: Украину будет свирепствовать серьезная непогода

Влупит -6 и засыплет снегом: Украину будет свирепствовать серьезная непогода

19:54 Синоптик
"Мы не можем исключить": в Британии заговорили об отправке войск в Украину

"Мы не можем исключить": в Британии заговорили об отправке войск в Украину

19:31 Мир
Обмен ударами, ДРГ и эвакуация: как Украина и Россия формируют "серую" зону

Обмен ударами, ДРГ и эвакуация: как Украина и Россия формируют "серую" зону

19:19 Украина
Все главные новости

Популярное

«Ты что, совсем»: дедуля Петросян в недоумение от рождения его дочери 9267

"Ты что, совсем": дедуля Петросян в недоумение от рождения его дочери

Главная идея Путина и России уже не Украина 5560

Главная идея Путина и России уже не Украина

Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине 5119

Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине

Без соплей и слез : пропавший Валерий Леонтьев сделал жесткое заявление 3930

"Без соплей и слез": пропавший Валерий Леонтьев сделал жесткое заявление

Последние новости

19:54

Влупит -6 и засыплет снегом: Украину будет свирепствовать серьезная непогода

19:45

ВСУ смогут сдержать линии фронта: премьер сказал, когда Украина получит боеприпасы

19:31

"Мы не можем исключить": в Британии заговорили об отправке войск в Украину

19:19

Обмен ударами, ДРГ и эвакуация: как Украина и Россия формируют "серую" зонуФотоВидео

19:10

Россия в Сумской области устроила классический террор против населениямнение

ВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армияВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армия
18:48

Путин попрёт на Киев, Харьков, Одессу и устроит "мясное цунами" – СотникЭксклюзив

18:38

Париж готов перебросить 20 тысяч "штыков": где могут разместить войска в Украине

18:27

"Волонтер": бойфренд Тани Пренткович так и не вернулся в Украину после Мальдив

18:17

Какую воду нужно выпить 20 марта, чтобы быть здоровым весь год: приметы

Реклама
18:09

Какие цвета привлекают мужчин: стилист назвала лучшую одежду для женщин

18:02

У младшей дочери Брююса Уиллиса диагностировали неизлечимое заболевание

17:28

В России уже бредят французской армией в Украине

17:18

Повстанцы наступают вглубь РФ: в РДК рассказали о продвижении добровольцев

17:17

Не только ценой: чем отличается хек от минтая - простой ответВидео

16:43

Гороскоп на март 2024: три знака зодиака столкнутся с трудностями в конце месяца

16:20

3 причины, по которым кошки топчутся лапами на человеке

16:17

"Взятки не помогут": боевые бригады могут сами начать ловить уклонистов - командир

16:12

Чем проставиться за отпуск: зачем и стоит ли это делать

16:09

Церковный праздник 20 марта: что нельзя делать незамужним девушкам

15:52

Живее всех живых: Букингемский дворец показал свежие фото улыбчивого Чарльза IIIФото

Реклама
15:50

Назад к Меладзе: Брежнева решила вернуться в бывшему - блогер

15:38

"Не стыди меня": Тина Кароль чуть не довела до слез Юлию Санину своим заявлением

15:38

Что помогает избавиться от растяжек: девушка рассказала, как улучшить кожу дома

15:30

Россияне уменьшили интенсивность атак на фронте: в ВСУ назвали главную причину

15:28

Потепление ворвется в Украину: синоптик назвала дату по-настоящему весенней погоды

15:22

"Без соплей и слез": пропавший Валерий Леонтьев сделал жесткое заявление

15:16

После мощных ударов по кораблям в Черном море: в РФ сменили командующего ВМФ

15:00

Ксения Мишина раскрыла подробности романа с загадочным любовником

14:49

Как почистить подошву на кроссовках: всего три продукта сделают ее белоснежной

14:49

Плей-офф отбора на Евро-2024 Босния - Украина: анонс матча и прогноз букмекеровФото

14:47

900 авиабомб и 130 ракет: Зеленский описал масштабы ударов РФ по Украине в марте

14:32

Букмекеры объявили новые ставки по Евровидению: Украина показала неожиданные позиции

14:07

"Россия дорого заплатила": глава Пентагона дал громкое обещание по войне в Украине

13:49

"Это обязанность Украины": в ГУР ответили, помогают ли российским добровольцам

13:43

"Ты что, совсем": дедуля Петросян в недоумение от рождения его дочери

13:41

Фанаты Кристины Соловий в ступоре из-за ее новой антирелигиозной выходкиФото

13:38

Как можно охладить Айфон: что делать в неприятной ситуации

13:36

Еще одна украинская предательница получила российский паспорт

13:31

Почему всегда нужно закрывать шторы в номере отеля: ответ удивит

12:59

Стартует счастливая жизнь: три знака зодиака испытают удачу в полнолуние 25 марта

Реклама
12:53

Ситуация резко изменилась: в ВСУ рассказали о новой тактике РФ в районе Авдеевки

12:43

3 знака зодиака, которые живут дольше всех: даже до 100 лет

12:42

Писториус анонсировал пакет помощи ВСУ и сказал, будут ли в нем TaurusВидео

12:20

Коалиция бронетехники для Украины: Польша и Германия запускают важный проект

12:13

Как отец: предательница Соломки показала своего взрослого ухажера

12:12

Есть большой риск отравления: какую картошку ни за что нельзя есть

11:59

Звезда шоу "Танці з зірками" расстался с женой после новости об измене

11:52

Пора готовиться к войне: в ЕС призвали принять важные решения и вспомнили Россию

11:48

Евросоюз тайно готовится к вступлению Украины в блок - Politico

11:35

Вергуны на водке: Ярославский показал рецепт традиционного украинского десерта

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять