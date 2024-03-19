Какую воду нужно выпить 20 марта, чтобы быть здоровым весь год: приметы

Что нельзя делать 20 марта. Важные приметы и запреты, которые уберегут от нечистой силы.

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Что нельзя делать 20 марта / фото: pixabay

20 марта церковь чтит память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Они были в монастыре возле Иерусалима, который подвергся нападению сарацин. Те требовали, чтобы им отдали все ценности, монахи сказали, что ценностей нет. После этого сарацины начали стрелять. Они убили и ранили многих монахов, а потом убежали, когда увидели, что к храму приближаются люди.

Вскоре они снова вернулись и напали на храм во второй раз. Они начали истреблять оставшихся монахов. Сарацины схватили Иоанна и долго мучили его. Монах Сергей взял с собой некоторую церковную утварь и начал убегать, но его также схватили. Убежать удалось лишь Патрикию. Он сидел в пещере, а потом вышел и сказал сарацинам, что больше никого нет. Его отвели в храм и вместе с другими сожгли живьем.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 20 марта.

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Что можно делать 20 марта

В этот день нужно мыться водой из колодца. Предки верили, что принесет здоровье на весь год.

В этот день нужно поливать огород водой из источника. Считается, что это поможет растениям лучше расти.

В этот день нужно надеть одежду из льна. Предки верили, что она защитит от нечистой силы.

Что нельзя делать 20 марта

1. Нельзя 20 марта ссориться и ругаться. Иначе скандалы затянутся.

2. Нельзя 20 марта рассказывать о своих планах. Иначе они точно не сбудутся.

Приметы 20 марта

Если в этот день идет дождь, то урожай грибов будет большой.

Если в этот день много талой воды, то и травы будет много.

Если в этот день днем жарко, то похолодание придет не скоро.

Если в этот день поют скворцы, то будет жарко.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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