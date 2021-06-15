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Названы 10 знаков, которые предупреждают об опасности

15 июня 2021, 18:43

Какие знаки и сигналы может посылать ваш Ангел-хранитель и как их правильно истолковать.

Приметы, которые предупреждают об опасности / pixabay

У каждого человека с самого рождения есть свой ангел-хранитель, а также есть приметы, которым мы верим или нет.

Часто вы можете ощущать определенные знаки, истолковав которые, сможете избежать неприятностей и проблем.

Вещие сны. Сны - самый легкий способ достучаться до вашего сознания, поэтому ни в коем случае не игнорируйте их. Если накануне дальней дороги вам приснилась автокатастрофа или вы проснулись с нехорошим предчувствием, прислушайтесь к нему и отложите намеченные дела. Очень часто приметы сулят такого рода подсказки женщинам, у которых есть дети.

Запомните, если вам приснился плохой сон с участием вашего ребенка, несколько дней после сна будьте очень внимательные и аккуратны, не отпускайте ребенка одного, старайтесь создать для него максимально безопасные условия.

Задержки и опоздания. Опоздав на маршрутку или на самолет сильно не расстраивайтесь, скорее всего вас хотят уберечь от беды. Непонятно откуда взявшаяся пробка, остановившиеся часы, застрявший лифт - все это может быть не напастью, а знаками вашего Ангела-хранителя, которые могут спасти вашу жизнь, поэтому не игнорируйте их и не старайтесь успеть во что бы то ни стало.

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Голоса. Наверное вы не раз замечали, что иногда обрывки фраз, случайно услышанные диалоги могут дать ответы на многие вопросы, главное их правильно истолковать. Точно также и чей-то громкий и неожиданный голос, который заставил вас вздрогнуть и обернуться, предупреждает об опасности. Будьте внимательны, бдительны и максимально осторожны, если получили такой сигнал.

Ключи. Если, собираясь в дальнюю дорогу или путешествие, у вас, то и дело падают из рук ключи от дома, откажитесь от поездки или просто перенесите ее на другой день. Этот знак предупреждает вас о том, что в дороге могут произойти различные неприятности, которых лучше избежать.

Птица, бьющаяся в окно. Это, пожалуй, один из самых страшных знаков, который предсказывает несчастье. Это означает, что кто-то из ваших близких находится в опасности и если вы поймете кто, то сможете предотвратить плачевные последствие и спасти чью-то жизнь.

Бездомный кот или собака. Если за вами увязался такой "хвост" ни в коем случае не прогоняйте его и не обижайте, это добрый знак, который предсказывает вам судьбоносную встречу. Он может говорить о скором знакомстве со второй половинкой, поэтому в ближайшие дни будьте внимательны к своему окружению

Бумаги. Оказавшись на новом рабочем месте, приметы могут вас предупредить о возможных конфликтах в общении с руководством. Заметьте, если в первые дни работы у вас из рук выпадают какие-то бумаги, это не случайно. Лучше сразу оцените возможные риски и задумайтесь, нужна ли вам такая работа?

Если чешется ладонь. Часто говорят, что левая ладонь чешется к деньгам, но если вы не ожидаете никаких финансовых поступлений, а ладошка сильно чешется, этот знак, который предупреждает о том, что не стоит сегодня тратить деньги.

Паутина с паучком. Если вы заметили паучка, который спускается перед вами на паутине вниз, ждите добрых вестей. В этот день не отказывайтесь от предложений, в скором времени они способны сильно изменить вашу жизнь и только в лучшею сторону.

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приметы
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