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Названы 6 современных примет, которые всегда сбываются

13 июня 2021, 18:51
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То, о чем вы думаете, обязательно случится, а эти приметы помогут предотвратить опасность.

Приметы, которые всегда сбываются / pixabay

Приметы работают не для всех, как говорят эксперты, всегда действует закон притяжения мысли. То, о чем вы думаете, обязательно случится и тут уже вы на личном опыте сможете убедиться, что мысли материальны.

Узнайте, какие 7 примет нужно обязательно знать, чтобы избежать неприятностей.

Рассыпать сахар - к гармонии и любви. Чем больше сахара рассыпали, тем больше вероятность, что все семейные ссоры или конфликты в отношениях в скором времени разрешатся. Если вы находитесь в поиске, ждите неожиданного знакомства, которое однозначно будет иметь продолжение.

Кофта, надетая наизнанку - к большой удаче. Если вы надели какую-то вещь наизнанку или задом наперед, да еще и не сразу заметили и вышли из дома - в вашей жизни грядут приятные перемены. Судьбоносная встреча, повышение в работе, неожиданная покупка или крупная сделка в бизнесе - сфера может быть любая.

Разрядился телефон - вас будет искать кто-то очень важный. Знайте, что если у вас неожиданно разрядился телефон, а возможности в данный момент зарядить нет, вас именно в этот промежуток времени будут искать все: от мамы до директора компании, и у всех будет срочный разговор, не сомневайтесь. Закон подлости в активном действии.

Если собираетесь в дальнюю дорогу заранее - что-то обязательно забудете. Есть негласное правило, никогда не собирайтесь куда-то слишком заранее. Вам кажется, что так вы все предусмотрите и продумаете, но нет, все наоборот, ваше внимание рассеивается, вы слишком спокойны и расслабленны, поэтому наверняка что-то забудете. Лучше собираться в дорогу накануне и вообще писать подробный список.

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Если по дороге все светофоры зеленые - ожидайте неприятностей. Казалось бы, зеленые светофоры на всем отрезке движения - мечта любого водителя, но не стоит сильно радоваться. Как правило, это сулит человеку проблемы в личной жизни, срывы планов, особенно тех, которые долго планировались и вот-вот должны завершиться.

Советуем всегда руководствоваться здравым смыслом, мудростью и жизненным опытом, тогда удастся избежать даже самых негативных пророчеств.

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