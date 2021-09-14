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Названы 3 приметы, которые всегда сбываются

14 сентября 2021, 05:40

Приметы работают не для всех, а для людей, которые будут постоянно об этом думать.

Приметы и суеверия / pixabay

Многие из нас верят в приметы и суеверия, которые приносят как положительные так и негативные вещи. При этом есть люди, которые и вовсе не верят в данные приметы. Но важно знать, что есть вещи о которых мало кто знает, но они встречаются в быту у каждого человека и могут принести негативные последствия.

Как говорят эксперты, в любых приметах действует закон притяжения мысли. Если вы часто думаете о плохом, то негативные мысли притягивают проблемы и неурядицы.

Ну и конечно, если чего-то сильно хотеть и прилагать максимум усилий, думать о хорошем, тогда и позитив будет вас сопровождать и сила мысли и приметы вам в этом помогут.

Итак, какие же приметы всегда сбываются, и чего стоит опасаться.

Рассыпать сахар - такая примета сулить гармонию и любовь. Чем больше сахара рассыпали, тем больше вероятность, что все семейные ссоры или конфликты в отношениях в скором времени разрешатся. Если вы находитесь в поиске, ждите неожиданного знакомства, которое однозначно будет иметь продолжение.

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Одежда наизнанку - к большой удаче. Если вы надели какую-то вещь наизнанку или задом наперед, да еще и не сразу заметили и вышли из дома - в вашей жизни грядут приятные перемены. Судьбоносная встреча, повышение в работе, неожиданная покупка или крупная сделка в бизнесе - сфера может быть любая.

Если по дороге все светофоры зеленые - ожидайте неприятностей. Казалось бы, зеленые светофоры на всем отрезке движения - мечта любого водителя, но не стоит сильно радоваться. Как правило, это сулит человеку проблемы в личной жизни, срывы планов, особенно тех, которые долго планировались и вот-вот должны завершиться.

Каждый выбирает верить ему в приметы или нет, но знаки судьбы никто не отменял.

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