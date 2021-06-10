Названы приметы, которые сулят внезапное богатство

Приметы про финансы / pixabay

В нашей жизни деньги - это не просто бумажки, на которые можно купить продукты. Финансы обладают особенной, очень сильной энергетикой.

Многие замечали, что приближение достатка можно почувствовать. Существует пять примет, которые говорят о внезапном обогащении.

Регулярные находки. Деньги любят удачливых людей, которые легко находят кошельки, ключи или купюры. Еще сильнее деньги любят честных людей. Поэтому те, кто возвращают найденные вещи владельцам — могут быть вознаграждены Вселенной вдвойне.

Потери. Каждая потерянная вещь освобождает место для новой. Также и с деньгами. Если вы лишились незначительной сумы, то не стоит переживать. Такая потеря может привести к неожиданному пополнению бюджета.

Зуд в левой ладошке. Самая известная примета — зуд в левой руке. На самом деле, корни этой приметы уходят еще в старинные энергетические практики, согласно которым именно через левую руку проходят денежные каналы.

Читайте такжеКак хранить мелочь, чтобы привлечь деньги: невероятные приметы

Цепочка совпадений. Если вокруг вас стали слишком часто появляться упоминания о деньгах — разговоры, брошюры, билборды, книги по финансовой грамотности — значит пора готовиться к притоку средств.