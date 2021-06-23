Названы удивительные 7 находок, которые приносят удачу и счастье

Какие находки принесут удачу / pixabay

Каждый из нас хоть раз в жизни терял или находил какие-то вещицы. Некоторые находки могут навлечь беду и их ни в коем случае брать домой не стоит. Другие же, наоборот, сулят вам благоприятные события.

Железная подкова в качестве находки сулит вам финансовое благополучие и удачу. Если вы нашли подковку на улице, обязательно заберите ее домой и прибейте над входными дверями. Такой оберег будет охранят ваш дом от нужды и привлекать достаток и удачу.

Найденная икона говорит о том, что сам Господь благоволит вам. Если вы нашли икону, перед тем, как ее взять, нужно перекреститься и произнести: "Боже, благослови!" Заберите иконку домой, молитесь ей и она поможет вам во всех ваших благих деяниях.

Старинный ключ, найденный вами, станет мощным оберегом дома от злых духов. А если верить приметам, то найденный ключ сулит приятные перемены в виде обретения нового дома или улучшения жилищных условий.

Неразменная старинная монета, которую вам посчастливилось найти, станет мощным оберегом и денежным талисманом, поэтому ее следует забрать себе в дом. И чем старее монетка, тем сильнее она энергетически и будет активнее привлекать удачу и благополучие в ваш дом.

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Рабочие часы, которые исправно ходят, предвещают вам благоприятные перемены и новый этап в жизни. Но помните: найденные часы носить нельзя, а нужно попробовать найти их хозяина. Если вам удастся отыскать владельца утерянных часов, знайте, что Высшие Силы всегда с вами и вам суждено достичь очень многого.

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Пуговица как находка сулит вам приятные новости. Также не стоит пуговицу оставлять: из нее можно сделать мощный оберег, защищающий от негативной энергии. Для этого проденьте в нее красную нить и завяжите узлом. Можно носить монетку с собой или спрятать дома, но никому нельзя ее показывать.

Найденная пара перчаток– к многообещающему приятному знакомству, а если они кожаные – к финансовому успеху. Для незамужней девушки найти одну мужскую перчатку – к скорому обретению второй половинки. Но помните: найденные перчатки забирать домой нельзя, их нужно положить или повесить повыше в надежде, что их найдет владелец.