Никогда этого не делайте: как уберечь дом от проблем и привлечь богатство в декабре

Эти приметы помогут вам уберечь свою семью от беды в декабре.
2021 год подходит к концу. Совсем скоро Новый год 2022 и праздничная суета. Специалисты говорят, что декабрь месяц принесет удачу тем, кто следует правильным советам и не подвергает себя опасности.
Чтобы первый месяц зимы прошел успешно, узнайте приметы на каждый день. Они помогут вам поймать удачу за хвост и отвести беды от себя.
Приметы на декабрь 2021 - что нельзя делать
2 декабря - опасный день. Эксперты советуют не выходить из дома, иначе можно привлечь болезни и беду.
3 декабря нельзя никого приглашать в дом. Гости могут прийти с завистью и разрушить всю положительную энергетику.
4 декабря судили по погоде. Если оттепель, то стоит ждать ранней весны.
6 декабря всегда идет снегопад. В этот день стоит загадать желание, оно обязательно исполнится в ближайшее время.
7 декабря девушки гадают. В день святой Екатерины можно узнать имя суженого.
8 декабря принято вышивать и делать обереги для дома. Тогда весь год будет счастливым. Много говорить в это день нельзя. Специалисты отмечают, что вас ждет год неудач.
10 декабря, считается, опасным днем. Стоит быть предельно осторожными на дороге и не отправляться в дальнюю дорогу.
11 декабря можно привлечь в дом финансовую удачу. Чтобы деньги в дом пришли, нужно при входе обувь веником обмести.
12 декабря никому нельзя рассказывать вещие сны. Они в ближайшее время сбудутся.
14 декабря отмечается праздник Наума. В этот день можно уберечь свою семью от зла.
16 декабря нельзя ругаться с близкими, и одалживать деньги.
18 декабря можно привлечь беду в дом. Стоит быть внимательными с людьми и сделать оберег для дома своими руками.
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19 декабря в день святого Николая можно укрепить свое здоровье. Обязательно сходить в баню и выпить травяной чай.
21 декабря нужно отдать все долги. Если этого не сделать, то весь год в бедности жить.
22 декабря удачный день. Можно привлечь финансы и любовь.
24 декабря нужно убрать в доме перед Новым годом. Тогда весь год будет жить семья в достатке.
26 декабря запрещено говорить плохие слова, ругаться и скверничать. Можно навлечь беду, а веник оставить у порога - к бедности.
30 и 31 декабря нужно завершить все начатые дела. Иначе все планы будут провальными.
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