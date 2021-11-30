Никогда этого не делайте: как уберечь дом от проблем и привлечь богатство в декабре

Что нельзя делать в декабре / pixabay

2021 год подходит к концу. Совсем скоро Новый год 2022 и праздничная суета. Специалисты говорят, что декабрь месяц принесет удачу тем, кто следует правильным советам и не подвергает себя опасности.

Чтобы первый месяц зимы прошел успешно, узнайте приметы на каждый день. Они помогут вам поймать удачу за хвост и отвести беды от себя.

Приметы на декабрь 2021 - что нельзя делать

2 декабря - опасный день. Эксперты советуют не выходить из дома, иначе можно привлечь болезни и беду.

3 декабря нельзя никого приглашать в дом. Гости могут прийти с завистью и разрушить всю положительную энергетику.

4 декабря судили по погоде. Если оттепель, то стоит ждать ранней весны.

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6 декабря всегда идет снегопад. В этот день стоит загадать желание, оно обязательно исполнится в ближайшее время.

7 декабря девушки гадают. В день святой Екатерины можно узнать имя суженого.

8 декабря принято вышивать и делать обереги для дома. Тогда весь год будет счастливым. Много говорить в это день нельзя. Специалисты отмечают, что вас ждет год неудач.

10 декабря, считается, опасным днем. Стоит быть предельно осторожными на дороге и не отправляться в дальнюю дорогу.

11 декабря можно привлечь в дом финансовую удачу. Чтобы деньги в дом пришли, нужно при входе обувь веником обмести.

12 декабря никому нельзя рассказывать вещие сны. Они в ближайшее время сбудутся.

14 декабря отмечается праздник Наума. В этот день можно уберечь свою семью от зла.

16 декабря нельзя ругаться с близкими, и одалживать деньги.

18 декабря можно привлечь беду в дом. Стоит быть внимательными с людьми и сделать оберег для дома своими руками.

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19 декабря в день святого Николая можно укрепить свое здоровье. Обязательно сходить в баню и выпить травяной чай.

21 декабря нужно отдать все долги. Если этого не сделать, то весь год в бедности жить.

22 декабря удачный день. Можно привлечь финансы и любовь.

24 декабря нужно убрать в доме перед Новым годом. Тогда весь год будет жить семья в достатке.

26 декабря запрещено говорить плохие слова, ругаться и скверничать. Можно навлечь беду, а веник оставить у порога - к бедности.

30 и 31 декабря нужно завершить все начатые дела. Иначе все планы будут провальными.

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