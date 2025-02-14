Нужно сжечь всего один предмет: как защитить себя от негатива 15 февраля

Что нельзя делать 15 февраля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от финансовых проблем.

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Что нельзя делать 15 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день животные ведут себя спокойно

Что нельзя делать в этот день

Что нужно сжечь 15 февраля

15 февраля церковь почитает память святого Онисима. Как сообщает Главред, он был одним из 70-ти апостолов, а также последователем первых 12-ти апостолов. Изначально он был рабом зажиточного христианина Филимона. Однажды он решил сбежать в Рим, чтобы избежать наказания за проступок. Однако он попал в тюрьму, где встретил апостола Павла.

Павел лично написал хозяину Онисима, чтобы тот простил раба. В итоге ему даже подарили свободу. Онисим принял крещение после выхода из тюрьмы и стал помощником апостола. Он проповедовал и стал епископом в Ефесе.

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В те времена продолжались гонения на христиан. По приказу императора Траяна его поймали и бросили в темницу, после чего казнили.

Что можно делать 15 февраля

В этот день нужно освятить соль и подмешать ее в корм для животных. Считается, что тогда животные будут здоровы.

В этот день нужно сжечь старые веники. Предки верили, что это поможет избавиться от злых духов и нечистой силы.

В этот день можно звать в гости родственников или друзей, которые были в трудном материальном положении. Их нужно угостить и это принесет в дом достаток.

Что нельзя делать 15 февраля

1. Нельзя 15 февраля работать в поле. День считается неблагоприятным для сельскохозяйственных работ.

2. Нельзя 15 февраля брать и давать взаймы. От вас может отвернуться финансовое благополучие.

3. Нельзя 15 февраля ссориться и желать кому-то зла. Считается, что тогда год будет тяжелым.

4. Нельзя 15 февраля отказывать в помощи. Иначе вы сами окажитесь в трудном положении.

Приметы 15 февраля

Если в этот день мороз, то летом будет богатый урожай.

Если в этот день свисают большие сосульки, то весна будет долгой.

Если в этот день животные ведут себя спокойно, то весна будет теплой.

Если в этот день снег тает, то будет много сена.

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