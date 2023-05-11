Почему 13 мая нельзя делать ремонт и стучать в доме: приметы и запреты

Что нельзя делать 13 мая. Все важные приметы и запреты в этот день.
13 мая церковь почитает память апостола Якова Заведиева, а в народе этот день называют Яков Теплый.
Верили, что с 13 мая приходило настоящее тепло, лето не за горами, поэтому день называли "Теплым".
До Якова Теплого 13 мая когда-то заканчивали сватовство. Если сделать предложение руки и сердца в этот день, можно даже обидеть.
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Принято было 13 мая заботиться о своих животных.
Что нельзя делать 13 мая
- Нельзя 13 мая обижать или оставлять голодными животных.
- Нельзя 13 мая свататься и играть свадьбы.
- Нельзя 13 мая отправляться в поездки.
- Нельзя 13 мая делать ремонт. Верили, что долго он не прослужит.
Приметы на 13 мая
- Если теплый вечер и тихая звездная ночь, то к хорошему урожаю.
- Если чистое небо на Якова, то лето будет солнечным.
- Если теплая и дождливая погода, то будет хороший урожай зерновых.
- Если южный ветер дует, то будет плодородное и теплое лето.
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