Почему 13 мая нельзя делать ремонт и стучать в доме: приметы и запреты

Что нельзя делать 13 мая. Все важные приметы и запреты в этот день.

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Что нельзя делать 13 мая / pixabay

13 мая церковь почитает память апостола Якова Заведиева, а в народе этот день называют Яков Теплый.

Верили, что с 13 мая приходило настоящее тепло, лето не за горами, поэтому день называли "Теплым".

До Якова Теплого 13 мая когда-то заканчивали сватовство. Если сделать предложение руки и сердца в этот день, можно даже обидеть.

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Принято было 13 мая заботиться о своих животных.

Что нельзя делать 13 мая

Нельзя 13 мая обижать или оставлять голодными животных. Нельзя 13 мая свататься и играть свадьбы. Нельзя 13 мая отправляться в поездки. Нельзя 13 мая делать ремонт. Верили, что долго он не прослужит.

Приметы на 13 мая

Если теплый вечер и тихая звездная ночь, то к хорошему урожаю.

Если чистое небо на Якова, то лето будет солнечным.

Если теплая и дождливая погода, то будет хороший урожай зерновых.

Если южный ветер дует, то будет плодородное и теплое лето.

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