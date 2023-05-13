Почему 14 мая нельзя покупать и давать хлеб людям: приметы и строгие запреты

Что нельзя делать 14 мая. Все важные приметы в этот день и как привлечь удачу.
14 мая церковь почитает память пророка Иеремия. Он был одним из четырех пророков, о котором рассказано в Ветхом Завете.
В народе праздник называли Еремеев день. На Еремея приходилось начало полевых работ. Это было очень ответственное время. Период посевных работ был сложным не только для людей, но и для животных.
В этот день принято было просить пророка помощи в делах.
видео дня
Перед тем, как приступить к земельным работам, полагалось советоваться со стариками, которые охотно делились опытом. На первый посев выезжали ночью, чтобы избежать недобрых глаз, которые могут спугнуть удачу.
Что можно делать 14 мая
- Верил, что все, что посажено 14 мая приживется, даст крепкие всходы, а значит, и урожай будет хороший.
- В этот день принято было трудиться. Обязательно убирали в доме, стирали. Мужчины ремонтировали и помогали по дому.
Что нельзя делать 14 мая
- Нельзя 14 мая печалиться. Если начать грустить и плакать, весь год можно провести в слезах.
- Нельзя 14 мая ходить на рыбалку и покупать рыбу. Верили, что с рыбой в дом несчастье можно принести.
- Нельзя 14 мая жаловаться на жизнь. Проблемы от этого не убавятся. А вот неприятностей может стать еще больше.
- Нельзя 14 мая пересаживать комнатные цветы. Верили, что они будут болеть и забирать силу у домочадцев.
- Нельзя 14 мая давать в долг деньги и хлеб. После этого можно самому надолго остаться без еды и финансов.
Приметы на 14 мая
- Если вечером на траве видна роса, то следующий день будет безоблачным.
- Если день выдастся ясным, то летом будет хороший урожай.
Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май:
Читайте также: