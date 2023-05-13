Почему 14 мая нельзя покупать и давать хлеб людям: приметы и строгие запреты

Что нельзя делать 14 мая. Все важные приметы в этот день и как привлечь удачу.

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Что нельзя делать 14 мая / pixabay

14 мая церковь почитает память пророка Иеремия. Он был одним из четырех пророков, о котором рассказано в Ветхом Завете.

В народе праздник называли Еремеев день. На Еремея приходилось начало полевых работ. Это было очень ответственное время. Период посевных работ был сложным не только для людей, но и для животных.

В этот день принято было просить пророка помощи в делах.

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Перед тем, как приступить к земельным работам, полагалось советоваться со стариками, которые охотно делились опытом. На первый посев выезжали ночью, чтобы избежать недобрых глаз, которые могут спугнуть удачу.

Что можно делать 14 мая

Верил, что все, что посажено 14 мая приживется, даст крепкие всходы, а значит, и урожай будет хороший.

В этот день принято было трудиться. Обязательно убирали в доме, стирали. Мужчины ремонтировали и помогали по дому.

Что нельзя делать 14 мая

Нельзя 14 мая печалиться. Если начать грустить и плакать, весь год можно провести в слезах. Нельзя 14 мая ходить на рыбалку и покупать рыбу. Верили, что с рыбой в дом несчастье можно принести. Нельзя 14 мая жаловаться на жизнь. Проблемы от этого не убавятся. А вот неприятностей может стать еще больше. Нельзя 14 мая пересаживать комнатные цветы. Верили, что они будут болеть и забирать силу у домочадцев. Нельзя 14 мая давать в долг деньги и хлеб. После этого можно самому надолго остаться без еды и финансов.

Приметы на 14 мая

Если вечером на траве видна роса, то следующий день будет безоблачным.

Если день выдастся ясным, то летом будет хороший урожай.

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