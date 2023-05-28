Почему 30 мая нельзя надевать красную одежду: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 30 мая и как привлечь удачу. Важные приметы и запреты 30 мая.

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Что нельзя делать 30 мая / pixabay

30 мая церковь почитает память Евдокии. Верили, что святая могла исцелять людей молитвами. Сегодня есть ряд запретов, к примеру, нельзя есть каши и макароны, а также брать в руки вещи красного цвета.

Свистуньей Евдокию называли потому, что в это время начинали дуть сильные ветра, которые были хорошо слышны.

В этот день принято было сажать томаты, баклажаны и перец. Верили, что урожай будет богатый.

Что нельзя делать 30 мая

Нельзя 30 мая совершать поспешные выводы. Верили, что есть большой риск ошибиться в решении. Нельзя беременным женщинам нельзя надевать одежду красного цвета и есть ягоды и фрукты. Верили, что могут быть преждевременные роды. Нельзя 30 мая гулять в полях и лесах. В этот день змеи выползали погреться на солнышке и могли напасть на человека. Нельзя 30 мая гулять и веселиться. Ограничения, в первую очередь, касались людей, которые в этот день занимались посадкой овощей. Нельзя 30 мая надевать одежду и аксессуары красного цвета, если отправляетесь на важное мероприятие. Верили, что удачу можно погубить. Нельзя 30 мая отправляться в путешествия, уезжать далеко от дома. Это могло закончиться несчастием и финансовыми потерями.

Приметы 30 мая

Если сегодня жарко, то и лето будет жарким.

Если дятел стучит в солнечную погоду, то стоит ждать дождь.

Если свиньи роют землю, то будет мокрый июнь.

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