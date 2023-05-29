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Почему 31 мая нельзя никому давать ключи от дома: приметы и запреты

Мария Тупик
29 мая 2023, 22:26 обновлено 29 мая, 22:56
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Что нельзя делать 31 мая. Все важные приметы и строгие запреты дня.
приметы на 31 мая
Что нельзя делать 31 мая / Коллаж Главред, фото pixabay

31 мая церковь почитает память Федота Овсяника. В этот день в старину предсказывали, каким будет урожай овса.

Раньше дуб был самым почитаемым, священным деревом. Он символизировал силу и мужское начало.

Вырубать дубы или причинять им вред было запрещено. Высаживать их у дома считалось опасным, потому что, по поверью, молния бьет именно в это дерево. Спать под дубом тоже не разрешалось, иначе можно сильно заболеть.

Традиции 31 мая

Дуб считался центром мира, а пространство вокруг – местом, где можно избавиться от многих бед. Поэтому у дерева проводили различные ритуалы и обряды.

Под дуб выливали воду после купания новорожденного мальчика, чтобы вырос сильным, крепким.

Чтобы спина не болела, за пояс затыкали дубовую ветку.

В день Федота наши предки приносили к дубу угощения, чтобы задобрить лесных духов, а еще проводили обряд на привлечение богатства.

Чтобы в семье деньги водились, уходили подальше от дома, сажали молодой дубок и поливали его водой. Затем за деревцем ухаживали, чтобы оно росло, и вместе с ним умножалось благосостояние.

Чтобы привлечь в жизнь любовь, три веточки дуба перевязывали красной нитью с особым заговором. Затем их сжигали, а пепел развеивали по ветру.

Что нельзя делать 31 мая

  1. Нельзя 31 мая весь день сидеть дома, так как можно надолго остаться в одиночестве.
  2. Нельзя 31 мая никому давать ключи от дома, иначе придется переехать или поменять место работы.
  3. Нельзя 31 мая надевать старые вещи. Они символизировали в этот день старые долги и забытые обещания, которые придется выполнять и возвращать.
  4. Нельзя оборачиваться, если кто-то зовет по имени, так как может начаться полоса невезения и неприятностей.
  5. Плохая примета, если кто-то за столом рассыплет соль – в доме непременно будет скандал.

Приметы на 31 мая

  • Если много росы утром, то июль будет сухим и жарким.
  • Если гроза гремит, то в июле много гроз будет.
  • Если мошки тучей летают, то к хорошей погоде.

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