Почему 31 мая нельзя никому давать ключи от дома: приметы и запреты

31 мая церковь почитает память Федота Овсяника. В этот день в старину предсказывали, каким будет урожай овса.
Раньше дуб был самым почитаемым, священным деревом. Он символизировал силу и мужское начало.
Вырубать дубы или причинять им вред было запрещено. Высаживать их у дома считалось опасным, потому что, по поверью, молния бьет именно в это дерево. Спать под дубом тоже не разрешалось, иначе можно сильно заболеть.
Традиции 31 мая
Дуб считался центром мира, а пространство вокруг – местом, где можно избавиться от многих бед. Поэтому у дерева проводили различные ритуалы и обряды.
Под дуб выливали воду после купания новорожденного мальчика, чтобы вырос сильным, крепким.
Чтобы спина не болела, за пояс затыкали дубовую ветку.
В день Федота наши предки приносили к дубу угощения, чтобы задобрить лесных духов, а еще проводили обряд на привлечение богатства.
Чтобы в семье деньги водились, уходили подальше от дома, сажали молодой дубок и поливали его водой. Затем за деревцем ухаживали, чтобы оно росло, и вместе с ним умножалось благосостояние.
Чтобы привлечь в жизнь любовь, три веточки дуба перевязывали красной нитью с особым заговором. Затем их сжигали, а пепел развеивали по ветру.
Что нельзя делать 31 мая
- Нельзя 31 мая весь день сидеть дома, так как можно надолго остаться в одиночестве.
- Нельзя 31 мая никому давать ключи от дома, иначе придется переехать или поменять место работы.
- Нельзя 31 мая надевать старые вещи. Они символизировали в этот день старые долги и забытые обещания, которые придется выполнять и возвращать.
- Нельзя оборачиваться, если кто-то зовет по имени, так как может начаться полоса невезения и неприятностей.
- Плохая примета, если кто-то за столом рассыплет соль – в доме непременно будет скандал.
Приметы на 31 мая
- Если много росы утром, то июль будет сухим и жарким.
- Если гроза гремит, то в июле много гроз будет.
- Если мошки тучей летают, то к хорошей погоде.
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