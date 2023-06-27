Почему нельзя 28 июня выходя из дома смотреть сразу на небо: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 28 июня. Все важные приметы и строгие запреты дня.
28 июня церковь почитает память святого Фита и Амоса. В этот день утром стоит сходить в церковь. Люди молились святому Фиту и просили у него защиты для скотины.
Раньше верили, что стоит завершить к этому дню все посевные работы.
Что можно делать 28 июня
- Утром 28 июня полагалось идти в церковь. Люди молились святому Фиту и просили у него защиты для животных.
- Принято было 28 июня убирать в доме. Верили, что это может помочь избавиться от неприятностей.
Что нельзя делать 28 июня
- Нельзя 28 июня веселиться, так как согласно приметам, сегодняшняя дата считается несчастливой.
- Нельзя 28 июня выкидывать то, что осталось после завтрака, обеда и ужина. Все это нужно раздать животным, тогда, согласно приметам, в доме поселятся удача и радость.
- Нельзя 28 июня ругаться, чтобы избежать скандала и драки.
- Нельзя 28 июня проявлять жадность, поскольку можно потерять все, что есть.
- Нельзя 28 июня, выходя из дома, смотреть сразу на небо. В народе говорили, что это очень плохая примета, которая предвещает опасность.
Приметы 28 июня
- Если сильная роса, то к плодородному году.
- Если много тумана, то к осадкам.
- Если на небе появились перистые облака, то в ближайшие два дня ждать осадков.
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