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Почему нельзя 28 июня выходя из дома смотреть сразу на небо: приметы и запреты дня

Мария Тупик
27 июня 2023, 19:39 обновлено 27 июня, 19:39
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Что нельзя делать 28 июня. Все важные приметы и строгие запреты дня.
лето, приметы
Что нельзя делать 28 июня / pixabay

28 июня церковь почитает память святого Фита и Амоса. В этот день утром стоит сходить в церковь. Люди молились святому Фиту и просили у него защиты для скотины.

Раньше верили, что стоит завершить к этому дню все посевные работы.

Что можно делать 28 июня

  • Утром 28 июня полагалось идти в церковь. Люди молились святому Фиту и просили у него защиты для животных.
  • Принято было 28 июня убирать в доме. Верили, что это может помочь избавиться от неприятностей.

Что нельзя делать 28 июня

  1. Нельзя 28 июня веселиться, так как согласно приметам, сегодняшняя дата считается несчастливой.
  2. Нельзя 28 июня выкидывать то, что осталось после завтрака, обеда и ужина. Все это нужно раздать животным, тогда, согласно приметам, в доме поселятся удача и радость.
  3. Нельзя 28 июня ругаться, чтобы избежать скандала и драки.
  4. Нельзя 28 июня проявлять жадность, поскольку можно потерять все, что есть.
  5. Нельзя 28 июня, выходя из дома, смотреть сразу на небо. В народе говорили, что это очень плохая примета, которая предвещает опасность.

Приметы 28 июня

  • Если сильная роса, то к плодородному году.
  • Если много тумана, то к осадкам.
  • Если на небе появились перистые облака, то в ближайшие два дня ждать осадков.

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