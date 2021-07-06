Почему ночью нельзя смотреть в окно: приметы, которые несут опасность

Приметы, которые несут неудачу / pixabay

Плохих примет немало в нашем мире. О них должен знать каждый, чтобы обезопасить себя и своих близких. Немногие знают, что навлечь беду можно даже просто посмотрев в окно.

Нельзя смотреть в окно ночью. Считается, что в темное время суток нечистая сила вольготно себя чувствует на улице и поэтому любой взгляд, брошенный в темноту, - это риск. Наши предки считали, что в это время бесы могут проникнуть в душу. И особенно уязвимы перед ними беременные, дети, а также душевнобольные люди.

В Полнолуние лучше не только выглядывать в окошко, но и даже смотреть на небо. Иначе женщина может потерять красоту, а у беременной может родиться больной ребенок, были уверены наши предки. Если выглянуть в окно на полнолуние или спать у окна в это время, можно лишиться удачи на 7 дней.

Во время грозы нужно подальше отойти от окошка. Наши предки верили, что во время грозы святой Илия едет на огненной колеснице, а нечистая сила разбегается в разные стороны, страшась его палицы. И любой бес может заскочить на человека в поисках убежища. Поэтому и пострадать можно "за компанию".

Также не стоит с любопытством выглядывать в окно во время похорон. Считается, что в это время душа умершего еще летает рядом с телом и поэтому, увидев "наблюдателя", может устремиться к нему, чтобы забрать с собой.

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Еще окно во время прощания с покойным может сработать как увеличительная линза, умножая боль и негатив, которые присутствуют в это время. А это в свою очередь принесет беды в жизнь "наблюдателя", а также членов его семьи. Поэтому во время похорон желательно закрыть окна, задернуть занавески и отойти подальше, чтобы не проверять на собственном опыте – правы были предки или нет, формируя такой запрет.

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