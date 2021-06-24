Как правильно дарить деньги: удивительные приметы для благополучия

Как правильно дарить деньги / pixabay

На праздники принято дарить подарки или сувениры. Но иногда мы не можем угадать предпочтений виновника торжества и принимаем решение подарить деньги.

Деньги – это тонкая энергетическая материя, к которой нужно правильно относиться: ими нельзя пренебрегать, но и превозносить их важность нет смысла.

Если вы решили подарить деньги, то важно понимать, кому и как вы будете их преподносить, чтобы это было уместным. Так, в одном случае подаренные деньги будут восприняты как подачка, а в другом – как ценный и важный презент.

Деньги как подарок на свадьбу всегда считались лучшим выбором и это неспроста: молодоженам нужно обустраивать свой домашний очаг, а для этого нужны финансовые ресурсы. Так, традиции дарить деньги у разных народов разные: у одних принято преподносить конверт с деньгами, а у других дарят деньги открыто и оглашают, кто и какую сумму подарил молодым.

День рождения и юбилей близкого человека или друга. На подобные праздники деньги – подарок весьма актуальный. При этом, если вы неплохо осведомлены о вкусе виновника торжества, желательно дополнить презент небольшим памятным сувениром. Кроме того, некоторые биоэнергетики считают, что дарить деньги лучше коллективно, то есть приглашенным собрать всю сумму и подарить всем вместе. Это создаст мощный позитивный энергетический поток, что в будущем улучшит благосостояние как человека, который получает подарок, так и дарителей.

Реклама

Новоселье, как и свадьба, подразумевает, что в ближайшем будущем новоселам нужны будут дополнительные финансовые вливания в свой новый дом. Поэтому подаренные деньги окажутся весьма кстати. Возможно, вы и сами знаете, что нужно приобрести хозяевам, но все равно есть риск не угадать их вкусы и предпочтения. Более того, если вы дарите деньги на новоселье, то вы открываете свой денежный энергетический поток и подаренное в скором времени вернется к вам, приумноженное в несколько раз, говорят эксперты.

Кому и когда дарить деньги не уместно

Неуместным подарком деньги будут в случае, если дарить их начальнику или представителю вышестоящих органов: это может быть расценено как взятка либо подачка.

Нежелательно дарить деньги малознакомым людям. Ведь вы не можете знать, как будет воспринят ваш презент: в случае негативной реакции ваша энергетика может пострадать.

Не следует дарить денежные суммы на Новый год, церковные и гендерные праздники.

Читайте такжеКак правильно хранить деньги в кошельке для привлечения финансового благополучия