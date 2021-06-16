Предупреждают об опасности: о чем нужно молчать и никому нельзя рассказывать

Вещи, о которых нельзя рассказывать / pixabay

Стоит только рассказать о своих планах или поделиться счастьем, как все рушится и идет наперекосяк. Как предостерегают народные приметы, чем меньше окружающие знают о вашей личной жизни, тем лучше идут у вас дела.

Не рассказывайте о своих планах. Ваши мечты и желания - нечто сокровенное, поэтому делиться с этим с каждым встречным не стоит. Как говорят эксперты, вы так разрушаете энергию, которая заложена на выполнение желаемого, вы просто разрываете ее на части. Именно поэтому часто планы срываются, стоит только о них рассказать.

Не хвастайтесь финансами. Повышение зарплаты или премия должны восприниматься как данность, а не неожиданность, о которой нужно хвалиться. Если вы сами удивляетесь полученному вознаграждению, значит не готовы к нему и энергия денег вас покинет.

Семейные проблемы - табу. Рассказывая о том, что происходит у вас в семье, вы отдаете слишком много энергии, поэтому все плохое усиливается, а хорошее искажается. Кроме того, нахваливая мужа, ребенка или вашу неземную любовь, вы сами ненароком можете все испортить.

Не осуждайте других. Не осуждайте других людей и не сплетничайте, передавая другим увиденное или подслушанное, вы перенимаете на себя часть негатива и это сказывается на вашем благополучии. Если и вы хотите быть успешным и везучим, следите за своими поступками и используйте свое время не на пустые разговоры, а по делу.

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О благих делах нужно молчать. Благотворительность и милосердие - это то, о чем не стоит кричать направо и налево, так как оно вам во благо, пока вы об этом молчите. Благие дела должны идти от сердца и не иметь корысти, поэтому если вы преследуете другие цели, лучше и вовсе не заниматься такими делами, потому что во благо они точно не пойдут.