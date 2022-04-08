Приметы на 10 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как уберечь свой дом от проблем 10 апреля.
10 апреля церковь почитает память святого Илариона Нового, игумена Пеликитского.
10 апреля отмечается народный праздник - День Иллариона. В 2021 году в этот день поминают умерших.
Обычно, с этого дня распускались первые весенние цветы - мать-и-мачеха, из которой готовили лекарственные чаи.
Также этот день получил название "Илларион - выверни оглобли" за то, что к 10 апреля погода теплеет и снега больше не ждут.
В этот день принято трудиться, готовиться к посевной и посадке картошки.
Хозяйки убирали в доме и пекли вкусные пироги.
Что запрещено делать 10 апреля
Нельзя 10 апреля устраивать вечеринки и много веселиться.
Нельзя 10 апреля ссориться и выяснять отношения с близкими.
Нельзя 10 апреля, вспоминая об усопших, критиковать их.
Приметы на 10 апреля
Если слышится глухой и продолжительный гром, то будет много дождей в ближайшие недели.
Если светит яркое солнце, то ждать продолжительное ненастье.
Если дождь пошел 10 апреля, то предвещает урожайный год.
Читайте также:
- Простейший рецепт хлеба Паляниця с хрустящей корочкой, который сможет приготовить любой украинец
- Восхитительно нежные и хрустящие круассаны по секретному рецепту: готовить всего 5 минут
- Восхитительно вкусный рецепт ленивых хачапури, которые могут заменить хлеб: готовить всего 7 минут