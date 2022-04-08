Приметы на 10 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 10 апреля / pixabay

10 апреля церковь почитает память святого Илариона Нового, игумена Пеликитского.

10 апреля отмечается народный праздник - День Иллариона. В 2021 году в этот день поминают умерших.

Обычно, с этого дня распускались первые весенние цветы - мать-и-мачеха, из которой готовили лекарственные чаи.

Также этот день получил название "Илларион - выверни оглобли" за то, что к 10 апреля погода теплеет и снега больше не ждут.

В этот день принято трудиться, готовиться к посевной и посадке картошки.

Хозяйки убирали в доме и пекли вкусные пироги.

Что запрещено делать 10 апреля

Нельзя 10 апреля устраивать вечеринки и много веселиться.

Нельзя 10 апреля ссориться и выяснять отношения с близкими.

Нельзя 10 апреля, вспоминая об усопших, критиковать их.

Приметы на 10 апреля

Если слышится глухой и продолжительный гром, то будет много дождей в ближайшие недели.

Если светит яркое солнце, то ждать продолжительное ненастье.

Если дождь пошел 10 апреля, то предвещает урожайный год.

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