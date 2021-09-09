Приметы на 10 сентября: что нельзя делать в день Анны и как уберечь себя от беды

В этот день люди старались завершить уборку хлеба, и почитали в это день яблоки.
Ежегодно 10 сентября в церковном календаре отмечают, и православные почитают память святой Анны Пророчицы и святого Саввы Крыпецкого.
В этот день люди старались завершить уборку хлеба, и почитали в это день яблоки.
Убирая хлеб в поле, люди старались взять несколько колосков в дом, они приносили удачу и здоровье на весь год.
А люди, которые имеют бизнес и торговлю, ставили в помещении в укромном месте, чтобы торговля была удачной.
Что нельзя делать 10 сентября
Нельзя в день Анны проводить сватовства, чтобы не накликать беду.
Нельзя 10 сентября ходить в лес, можно навредить себе.
Нельзя ругаться с близкими и думать плохо о других.
Приметы на 10 сентября
Ветер южный сегодня - принесет здоровье и удачу.
Погода сухая - холод и мороз будет не скоро.
Дождь с грозой - к теплой осени.
Листья на березе пожелтели - в лесу много грибов будет.
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