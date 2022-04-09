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Приметы на 11 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

9 апреля 2022, 20:10

Как привлечь удачу и отпугнуть беду в этот день.

весна
Что нельзя делать 11 апреля / pixabay

11 апреля церковь почитает память святых Ивана и Кирилла. В народном календаре дата получила название Брещенье – праздник березы.

В этот день было принято посещать березовые рощи, обнимать стволы деревьев, прислушиваться к сокодвижению. Если сока много, то скоро окончательно потеплеет.

Береза – дерево доброй силы, которое сохраняет и отдает животворную частицу солнечной энергии.

Энергия березы льётся ровным мягким и полновесным потоком. Дерево любит искренних и добрых людей. Приходить к нему лучше всего на рассвете.

Верили, что береза снимает усталость, нейтрализует последствия повседневных стрессов, способствует восстановлению душевной гармонии.

С березой связано немало примет и запретов:

  • Береза, посаженная рядом с домом, защищает его от молнии, отпугивает зло и привлекает благополучие в семью.
  • Чтобы защитить жилище от молнии ветки березы складывали на чердаке.
  • Для получения богатого урожая в поле втыкали березовые ветки.
  • Если береза позеленела, то через 5-6 дней температура воздуха станет выше 10 градусов. Через неделю после развертывания березовых листьев можно сажать картофель.

Что нельзя делать 11 апреля

Нельзя 11 апреля находиться рядом с плакучими ивами. В народе говорили, что это место 11 апреля будет занято душами умерших, наблюдающих за приходом весны.

Нельзя 11 апреля сушить выстиранное белье на улице, в том числе и на балконе. Считается, что темные силы могут через чистую ткань проникнуть в дом.

Нельзя 11 апреля стричь волосы. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Приметы на 11 апреля

Если березового сока много, то будет дождливое лето.

Если лебедей много, то весна теплой будет.Если солнце село за тучу, то будет дождь.

Если галки летают стайками, то дождь пойдет.

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