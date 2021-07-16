Приметы на 17 июля: что нельзя делать в день Андрея

Приметы на 17 июля / pixabay

В субботу, 17 июля, верующие чтят память святого Андрея Критского. В этот церковный праздник у преподобного можно попросить все, чего душа просит.

Святой Андрей считается покровитель всех страждущих. По значимости он не уступает Николаю Чудотворцу.

В субботу отмечают день ангела Андрея. Именины празднуют несколько раз в году, но 17 июля считается особенным днем. В этот церковный праздник принято молиться святому. Обращение к нему поможет стать счастливым и изменить жизнь к лучшему.

Наши предки верили, что 17 июля можно приворожить суженого. Для этого девушки собирались и устраивали всякие любовные ритуалы.

День Андрея принято проводить со второй половинкой. Ругаться нельзя, в противном случае святой разведет пару навсегда, раз им так плохо вместе.

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Самыми везучими считаются Андреи, которые в этот день празднуют именины. Они могут загадать заветное желание и попросить помощи у преподобного.

Чего нельзя делать 17 июля в день Андрея

Прежде всего, в этот церковный праздник запрещено ругаться, сквернословить и выяснять отношения. Иначе плохие слова, произнесенные в такой день, принесут несчастья и хворь.

Также нельзя оставлять одного ребенка, даже не на долго. Злые духи в этот день могут напасть на него и испугать. Страх может спровоцировать развитие болезни.

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Не разрешается в день Андрея чистить обувь, стирать одежду и тратить деньги. Починку лучше перенести на другой день, чтобы все лето не платить за это неудачами. Покупки также не принесут радости, они быстро разонравятся либо сломаются.

Приметы на 17 июля в день Андрея