Приметы на 2 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

2 сентября лучше не назначать важных дел и не заводить новые знакомства.
Ежегодно 2 сентября в церковном календаре отмечают праздник, и православные почитают память пророка Самуила.
Наши предки этот день называли - Самойловым днем.
Самуил был покровителем всех безвинных, обиженных и несчастных людей. А еще 2 сентября было принято почитать мужчин и с самого утра преподносили им подарки. Стоит отметить, что подарки преподносить в знак уважения.
В этот день ходили в лес и собирали грибы. Хозяйки готовили вкусные блюда, и заготовки из грибов на зиму.
Что нельзя делать 2 сентября
В этот день нельзя ругаться в доме, и особенно с мужчинами
2 сентября лучше не назначать важных дел и не заводить новые знакомства
Нельзя 2 сентября венчаться и проводить сватовства
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Нельзя делать маникюр и стричь волосы 2 сентября
Приметы на 2 сентября
Будет теплая осень - если птицы летят высоко
Дождь утром - стоит скорее убирать урожай
Плохая погода 2 сентября - скоро мороз